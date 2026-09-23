Vlada uložila 20.000 KM: Minić obišao novo školsko igralište u naselju Brodsko Polje

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas u naselju Brodsko Polje školsko igralište na kojem je postavljena nova podloga, a u čemu je učestvovala i Vlada sa 20.000 KM.
Minića, koji je u društvu načelnika opštine Milana Zeljkovića, dočekali su mještani.
Inicijativa za novu podlogu na igralištu, koje koriste i mještani ove mjesne zajednice, pokrenuta je prije godinu i po dana, a sve je koštalo oko 56.750 KM.
Predsjednik Vlade Republike Srpske @minic_savo posjetio je danas u naselju Brodsko Polje školsko igralište na kojem je postavljena nova podloga, a u realizaciji projekta učestvovala je i Vlada Republike Srpske sa 20.000 KM.— Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) September 23, 2026
Premijer Minić je, zajedno sa načelnikom opštine Milanom… pic.twitter.com/nLulETobk8
Mještani su prikupili 32.000 KM kroz lične i donacije privrednih subjekata, opština Brod je obezbijedila 10.000 KM, a Vlada je pomogla da se završi projekat i donirala 20.000 KM.
Na igralištu su prije šest godina postavljeni i reflektori nakon što su građani i u tom slučaju pokrenuli inicijativu.
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Novac za reflektore prikupili su organizacijom turnira.
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