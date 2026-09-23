Vlada uložila 20.000 KM: Minić obišao novo školsko igralište u naselju Brodsko Polje

Premijer Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas u naselju Brodsko Polje školsko igralište na kojem je postavljena nova podloga, a u čemu je učestvovala i Vlada sa 20.000 KM.

Minića, koji je u društvu načelnika opštine Milana Zeljkovića, dočekali su mještani.

Inicijativa za novu podlogu na igralištu, koje koriste i mještani ove mjesne zajednice, pokrenuta je prije godinu i po dana, a sve je koštalo oko 56.750 KM.

Predsjednik Vlade Republike Srpske @minic_savo posjetio je danas u naselju Brodsko Polje školsko igralište na kojem je postavljena nova podloga, a u realizaciji projekta učestvovala je i Vlada Republike Srpske sa 20.000 KM.



Premijer Minić je, zajedno sa načelnikom opštine Milanom… pic.twitter.com/nLulETobk8 — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) September 23, 2026

Mještani su prikupili 32.000 KM kroz lične i donacije privrednih subjekata, opština Brod je obezbijedila 10.000 KM, a Vlada je pomogla da se završi projekat i donirala 20.000 KM.

Na igralištu su prije šest godina postavljeni i reflektori nakon što su građani i u tom slučaju pokrenuli inicijativu.

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Novac za reflektore prikupili su organizacijom turnira.