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Vlada uložila 20.000 KM: Minić obišao novo školsko igralište u naselju Brodsko Polje

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23.09.2026 17:43

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Премијер Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у насељу Бродско Поље школско игралиште на којем је постављена нова подлога, а у чему је учествовала и Влада са 20.000 КМ.
Foto: SRNA

Premijer Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas u naselju Brodsko Polje školsko igralište na kojem je postavljena nova podloga, a u čemu je učestvovala i Vlada sa 20.000 KM.

Minića, koji je u društvu načelnika opštine Milana Zeljkovića, dočekali su mještani.

Inicijativa za novu podlogu na igralištu, koje koriste i mještani ove mjesne zajednice, pokrenuta je prije godinu i po dana, a sve je koštalo oko 56.750 KM.

Mještani su prikupili 32.000 KM kroz lične i donacije privrednih subjekata, opština Brod je obezbijedila 10.000 KM, a Vlada je pomogla da se završi projekat i donirala 20.000 KM.

Na igralištu su prije šest godina postavljeni i reflektori nakon što su građani i u tom slučaju pokrenuli inicijativu.

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Novac za reflektore prikupili su organizacijom turnira.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

igralište

Investicije u Srpskoj

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