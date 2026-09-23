Kako ojačati imunitet tokom jeseni?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kako se dani skraćuju, a temperature opadaju, naša tijela se suočavaju sa novim izazovima. Jesen je period kada se često javljaju prehlade, grip i druge respiratorne infekcije. U ovom trenutku, imunitet postaje naš najvažniji saveznik.
Ali kako ga ojačati prirodnim putem? U ovom članku ćemo istražiti deset ključnih načina za jačanje imuniteta tokom jeseni, koristeći dokazane metode i prirodne preparate.
Savjeti
Kako prepoznati dobar kupus za kiseljenje
Ishrana igra ključnu ulogu u održavanju jakog imuniteta. Jesen je idealno vrijeme da obogatimo svoju ishranu sezonskim voćem i povrćem bogatim vitaminima i mineralima. Crna zova, na primjer, poznata je po svojim antivirusnim svojstvima i može biti odličan dodatak vašem jelovniku. Ova bobičasta biljka sadrži antioksidanse koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i jačaju odbranu organizma. Takođe, bobičasto voće poput borovnice i maline su bogati vitaminom C, koji je neophodan za funkcionisanje imunološkog sistema.
Fizička aktivnost ne samo da poboljšava cirkulaciju, već i stimuliše rad imunološkog sistema. Čak i umjereno vježbanje, poput šetnje ili joge, može značajno doprinijeti jačanju imuniteta. Studije pokazuju da redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od infekcija i poboljšava opšte stanje organizma. Takođe, vježbanje pomaže u smanjenju stresa, koji je često povezan sa slabijim imunitetom.
Zanimljivosti
Veliki jesenji horoskop: Otkrijte šta očekuje vaš znak u narednim danima
San je vrijeme kada se naše tijelo oporavlja i regeneriše. Nedostatak sna može oslabiti imunitet i povećati podložnost infekcijama. Prema istraživanjima, osobe koje spavaju manje od 6 sati noću imaju veći rizik od prehlade u odnosu na one koji spavaju 7-8 sati. Stoga, obezbijedite sebi kvalitetan san kroz redovne rituale pred spavanje i smanjenje izloženosti ekranima prije odlaska u krevet.
Stres je jedan od glavnih faktora koji mogu oslabiti imunitet. Hronični stres dovodi do povećanja nivoa kortizola, hormona koji može inhibirati funkciju imunološkog sistema. Prirodne tehnike opuštanja, poput meditacije, dubokog disanja ili korištenja adaptogena poput rodiole, mogu biti od velike pomoći. Rodiola je biljka koja pomaže u smanjenju stresa i poboljšanju opšteg stanja organizma.
Prirodni preparati mogu biti odlična podrška za jačanje imuniteta. Kombinacija prirodnih sastojaka pruža snažnu zaštitu protiv infekcija. Šipurak je posebno poznat po visokom sadržaju vitamina C, dok crna zova ima antivirusna svojstva.
Scena
Ovo je brat Miroslava Ilića koji se ugušio u šahtu
Dovoljna hidratacija je ključna za održavanje zdravlja i imuniteta. Voda pomaže u transportu hranljivih materija i uklanjanju toksina iz organizma. Tokom jeseni, kada su vazdušni putevi često suvi zbog grijanja, važno je piti dovoljno tečnosti. Topli čajevi sa medom i limunom mogu biti odličan način da se ostanete hidrirani i istovremeno pružite podršku imunitetu.
Crijevna flora ima direktan uticaj na imunitet. Probiotici, koji se nalaze u fermentisanim namirnicama poput jogurta ili kiselog kupusa, pomažu u održavanju ravnoteže crijeva i jačanju imunološkog sistema. Prema studijama, probiotici mogu smanjiti rizik od respiratornih infekcija i poboljšati opšte stanje zdravlja.
Tokom jeseni, kada je izloženost sunčevoj svjetlosti ograničena, nivo vitamina D u organizmu može opasti. Vitamin D je neophodan za funkcionisanje imunološkog sistema, a njegov nedostatak može povećati rizik od infekcija. Preporučuje se uzimanje suplemenata sa vitaminom D, posebno u periodima kada sunčeva svjetlost nije dovoljno dostupna.
Savjeti
Evo do koliko sati smijete popiti kafu, a da vam ne pokvari san
Jedan od najjednostavnijih, ali i najefikasnijih načina za sprečavanje infekcija je redovno pranje ruku. Higijena ruku može značajno smanjiti širenje virusa i bakterija, posebno u periodima kada su respiratorne infekcije češće.
Med je prirodni antibiotik koji ima antibakterijska i antivirusna svojstva. Kombinacija meda sa biljem poput nane ili limuna može biti odlična podrška za imunitet. Na primjer, topli čaj sa medom i limunom može ublažiti simptome prehlade i pružiti dodatnu zaštitu.
Jačanje imuniteta tokom jeseni ne mora biti komplikovano. Kroz balansiranu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i upotrebu prirodnih preparata, možemo značajno poboljšati svoju odbranu protiv infekcija.
Ljubav i seks
Da li ste među njima? Ova četiri znaka ljubav pokazuju djelima
Važno je zapamtiti da je imunitet kompleksan sistem koji zahtjeva holistički pristup. Kroz male, ali dosljedne promjene u svakodnevnom životu, možemo ojačati svoju prirodnu odbranu i uživati u zdravijoj jeseni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
4 h0
Srbija
4 h0
Društvo
4 h0
Svijet
4 h0
Zdravlje
4 h0
Zdravlje
4 h0
Zdravlje
23 h0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
Najčitanije
20
58
20
54
20
48
20
37
20
31
Trenutno na programu