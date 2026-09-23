Još jedan u nizu napada na srpske svetinje: Uništeno 11 spomenika

Jedanaest spomenika je srušeno na srpskom groblju u mjestu Trnovac kod Novog Travnika. Oštećena je i kapela. To je samo jedan u nizu napada na srpske svetinje, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

"Lupanje spomenika, krst za njih je simbol neke paganske vjere za njih dole, za takve likove, lupanje krsta na pravoslavnom groblju, šta će pravoslavno groblje na njihovom mjestu gdje su oni to osvojili, oni tako razmišljaju", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Kako je saopšteno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, policijskoj stanici Novi Travnik, u nedjelju 20. septembra obratilo se lice i prijavilo da su oštećeni nadgrobni spomenici i kapela.

"O svemu navedenom obaviješten je dežurni kantonalni tužilac iz Travnika koji je ovlastio službenike OKP Novi Travnik za vršenje uviđajnih mjera i radnji prvog poduhvata, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Nadgrobni spomenici i groblja su mjesta koja mora da budu zaštićena i poštovana bez obzira na to kojem narodu ili kojoj vjeri pripadaju, kažu iz Centra za podršku povratnicima.

"Posebno je bolno kada se ovakve stvari dešavaju na mjestima iz kojih su ljudi tokom rata protjerani i u kojima ih dana gotovo da nema. Za mnoge porodice grobovi njihovih predaka ostali su jedna od posljednjih veza sa zavičajem i zato svako njihovo skrnavljenje ima težinu koja daleko prevazilazi samu materijalnu štetu", rekao je Nemanja Davidović, Centar za podršku povratnicima.

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Institucije Republike Srpske će nastaviti da se aktivno zalažu za zaštitu imovine i kulturno-istorijskog nasljeđa srpskog naroda na području FBiH.

"To se prvenstveno odnosi na zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve na području FBiH, ali i kapela i groblja koja pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mi imamo stalnu komunikaciju i koordinaciju sa eparhijama i sa sveštenstvom koje se nalazi na području Federacije BiH i institucije Republike Srpske čvrsto stoje u odbrani i zaštiti našeg naroda i naše imovine na području Federacije", istakao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH su podsjetili da još nisu pronađena lica koja su uništila krst u Zaselju pored Travnika, u maju ove godine. Među Srbima koji žive ili se vraćaju u Federaciju ostaje bojazan da li će ovakvi incidenti biti rasvijetljeni ili će, kao i mnogi prije njih, pasti u zaborav.