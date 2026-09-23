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Igor Dodik i Zeljković obezbijedili FK Mladost novi semafor

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23.09.2026 11:40

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Фудбалски клуб /ФК/ Младост из Котор Вароша ове године слави вијек постојања, а вриједан поклон за златни јубилеј стигао је од Игора Додика и Богољуба Зељковића који су овом клубу обезбиједили нови семафор.
Foto: Srna

Fudbalski klub Mladost iz Kotor Varoša ove godine slavi vijek postojanja, a vrijedan poklon za zlatni jubilej stigao je od Igora Dodika i Bogoljuba Zeljkovića koji su ovom klubu obezbijedili novi semafor.

Zeljković je nedavno u Kotor Varošu razgovarao sa predsjednikom FK Mladost Brankom Ponorcem i ostalim članovima rukovodstva, a jedna od tema bila je i razvoj klupske infrastrukture.

Novi semafor na stadionu u Kotor Varošu odavno je želja svih u ovom klubu, a zahvaljujući podršci Igora Dodika i Bogoljuba Zeljkovića ovaj infrastrukturni projekat je i realizovan.

"Kada klub traje punih stotinu godina, onda ne govorimo samo o sportu, već o tradiciji, generacijama ljudi i važnom dijelu jedne lokalne zajednice. Nakon razgovora sa predsjednikom kluba, zajedno sa Igorom Dodikom obezbijedili smo semafor i drago mi je što smo mogli konkretno da pomognemo", rekao je Zeljković za Srnu.

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Za vijek postojanja FK Mladost izrastao je u klub vrijedan poštovanja, a brojni fudbalski asovi sa ovih prostora svoje prve sportske korake napravili su u ovom klubu.

Dodik je poručio FK Mladost da na podršku uvijek mogu da računaju.

"I u narednom periodu bićemo na raspolaganju rukovodstvu i igračima kluba, slušati njihove potrebe i nastojati da pomognemo u skladu sa mogućnostima. Klubovi koji okupljaju mlade i čuvaju tradiciju dugu cijeli vijek zaslužuju posebnu pažnju", rekao je Dodik.

Za vijek postojanja, kažu u FK Mladost, bolji poklon nisu mogli da dobiju i poručuju da će dati sve od sebe da i dalje budu rasadnik talenta i klub za primjer svima u svom kraju.

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Igor Dodik

Bogoljub Zeljković

FK Mladost

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