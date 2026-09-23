Izbio još jedan rat

Autor:ATV redakcija
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U Etiopiji je ponovo izbio građanski rat, a vojska je već zauzela prvo važno mjesto, prenose mediji.
U zemlji koja se još nije oporavila od razornog sukoba u kojem je prije nekoliko godina stradalo na stotine hiljada ljudi, pobunjeničke snage iz sjevernog regiona Tigraj ponovo su se latile oružja protiv centralne vlade u Adis Abebi.
Lideri u Tigraju objavili su u srijedu da su pokrenuli "odbrambeni rat" protiv centralne vlade. Ostaje da se vidi da li će rat zaista eskalirati i da li će se u njega uključiti susjedne zemlje – naročito Eritreja.
Ubrzo nakon toga, stigle su vijesti da su pobunjenici zauzeli aerodrom u Mekeleu, glavnom gradu Tigraja. Avioni trenutno ne slijeću na taj aerodrom.
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U nedjelju su snage lojalne TPLF-u – stranci i pokretu iz Tigraja – objavile da su sklopile savez sa još šest pobunjeničkih grupa koje djeluju u Etiopiji protiv centralne vlade i premijera Abija Ahmeda, koga žele da svrgnu sa vlasti, prenosi "B92".
Etiopija je poprište dugotrajnih sukoba; rat vođen između 2020. i 2022. godine odneo je stotine hiljada života, čineći ga jednim od najrazornijih sukoba 21. vijeka.
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