Prevozite namještaj u autu preko granice: Važe li pravila za prtljag?

Ormarić rastavljen u nekoliko kutija, sto kome su odvojene noge ili police složene na zadnjem sjedištu možda izgledaju kao običan prtljag.

Na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ipak je presudno šta se prevozi i pod kojim uslovima, a ne samo činjenica da su kutije stale u automobil.

Carinska uprava Republike Hrvatske razlikuje lične stvari potrebne tokom putovanja od ostale robe koju putnik nosi sa sobom.

Među tom drugom robom mogu biti i predmeti za domaćinstvo. To znači da namještaj ne postaje automatski lični predmet oslobođen carine zato što ga prevozite vlastitim automobilom ili ste ga prije polaska rastavili.

Ako putnik iz zemlje izvan Evropske unije unosi namještaj za vlastiti dom, najprije se gleda može li se roba smatrati povremenim unosom nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu.

Pri drumskom prelasku hrvatske granice oslobođenje se može primijeniti do ukupno 300 evra po putniku, uz propisane uslove. Vrijednost jednog predmeta koji prelazi taj limit ne može se vještački podijeliti između dvije osobe u automobilu.

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Rastavljanje ormara na više kutija takođe ne pretvara jedan kupljeni ormar u više zasebnih kupovina.

U redakciji portala GPMaljevac.COM ovo pitanje izdvajamo zato što mnogi putnici prvo gledaju ima li mjesta u vozilu.

Za carinski postupak važni su račun, vrijednost, količina i namjena robe. Jedan komad namještaja kupljen za stan razlikuje se od vozila punog istih zapakovanih proizvoda, čija količina može ukazivati na komercijalni unos.

Posebno treba obratiti pažnju na vrstu vozila. Hrvatska Carinska uprava navodi da se roba u teretnom prostoru vozila namijenjenih prevozu robe, uključujući namještaj, po pravilu ne smatra ličnim prtljagom putnika.

Za takav prevoz može biti potreban standardni carinski postupak. Uprava istovremeno predviđa određene izuzetke za manje količine kada nema sumnje u nekomercijalni karakter robe, pa se ne može unaprijed tvrditi da će svaki mali komad namještaja u teretnom vozilu biti tretiran jednako.

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Namještaj koji ne ispunjava uslove za oslobođenje treba prijaviti carini. Kada je riječ o nekomercijalnoj robi koja ispunjava uslove za usmeno prijavljivanje, uvozne dažbine mogu se obračunati na graničnom prelazu.

Zato je prije puta korisno sačuvati račun i cariniku tačno reći šta se nalazi u kutijama, koliko je plaćeno i za šta je namijenjeno, prenosi GPMaljevac.