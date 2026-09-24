Spremite se! Početak oktobra donosi preokret kakav niko nije očekivao

Danas poslije podne do nas stiže nov hladan front, koji će u toku noći usloviti formiranje plitkog sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom.

Sutra na sjeveru suvo, a u ostalim pred‌jelima kišovito.

Od subote počinje duži, suv period koji će potrajati barem do 4. oktobra, dok se obilnije padavine ne naziru ni do oko 10. oktobra.

Temperature, uglavnom, u okviru prosjeka, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Danas poslije podne prvo na sjeverozapadu, a u toku noći i nad ostalim pred‌jelima regiona, naoblačenje uz kišu povremeno, dok su na jugu i duž Jadrana mogući i grmljavinski pljuskovi. Obilnija kiša se očekuje u toku noći i sutra rano ujutro, kada dođe do razvijanja sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom.

Danas malo toplije uz maksimume i oko 24 stepena Celzijusa, a sutra stiže hladan front, pa će biti relativno svježe uz maksimume do 6 do 17 stepeni Celzijusa. Najhladnije na planinama istočne BiH, Crne Gore i zapada Srbije, gd‌je bi, nakratko, preko 1.600 metara nadmorske visine moglo biti i snijega.

Od subote počinje duži suv period.

„Bez obzira što će sa Atlanika ka zapadu Evrope stizati jaki jesenji cikloni, njihovog uticaja kod nas neće biti, jer će snažno, blokirajuće polje anticiklona imati dominantan uticaj na vrijeme kod nas“, navodi se u objavi.

Najtoplije bi trebalo biti oko 30. septembra, kada bi maksimumi ponegd‌je išli na oko 25 stepeni Celzijusa.

Početkom oktobra uz svežije, ali suvo strujanje sa istoka, malo bi osvježilo, uz maksimume od 15 na istoku do 22 stepena na zapadu regiona. Noći će cijeli ovaj period biti vrlo svježe.

Slabe kiše bi moglo biti tek oko 4. oktobra, ali, sve do oko 10. oktobra, možda i duže, obilnije padavine se, za sada, ne vide.