Ljudi sve više odustaju od peleta i drva i prelaze na novo rješenje

Cijene drva i peleta iz godine u godinu rastu. Ivić Pašalić, predsjednik HUP-Udruženja drvne i papirne industrije, rekao je neki dan za "RTL Danas" da je prosječno poskupljenje peleta u odnosu na prošlu godinu između 30 i 40 odsto.

Isto tako cijena drva je dosta skočila pa se po oglasima vidi da im je u Hrvatskoj donja cijena oko 60 evra po metru. Mnoge je to natjeralo da se okrenu drugim rješenjima.

Iskustva građana

"Meni je dosta više grijanja na drva. Kad sam kupovao kuću baš sam bio sretan što ću ostvariti svoje san i imati kamin na drva. Iskoristio sam ga i za centralno grijanje i toplu vodu, međutim svake godine cijene drva rastu. Kad sam čuo koliko će cijene biti ove godine prekipjelo mi je. Sve se pravda poskupljenjem goriva. Zbog toga sam odlučio uložiti u toplotnu pumpu. Početno ulaganje košta, ali dugoročno će mi se isplatiti jer planiram na kuću staviti i solare", kazao je jedan sagovornik portala "Dnevno" koji živi u okolini Zagreba.

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Drugi pak ističe kako se decenijama grije na lož ulje, međutim rast cijena prisilio je njegovu porodicu da se okrenu novom rješenju te su takođe odlučili uložiti u toplotnu pumpu.

Ove pumpe koriste energiju iz okoline, poput toplote iz vazduha, zemlje ili vode, te je pretvaraju u toplotu za grijanje prostora i pripremu tople vode. Za razliku od klasičnih sistema koji koriste goriva, za svoj rad troše električnu energiju, ali pritom mogu biti vrlo energetski efikasne i smanjiti potrošnju potrebnu za grijanje.

Jedna od njihovih važnih prednosti je mogućnost rada i pri niskim spoljašnjim temperaturama, pa se mogu koristiti i tokom hladnih zimskih dana. Iako se često povezuju s novogradnjom i podnim grijanjem, moderne toplotne pumpe mogu biti prikladne i za starije kuće. Neki sistemi mogu zagrijavati vodu na dovoljno visoku temperaturu za postojeće radijatore, što znači da nije neophodno potpuno mijenjati instalacije i izvoditi velike građevinske zahvate.

Dodatna prednost je mogućnost povezivanja sa solarnim panelima. Tako se višak vlastite proizvedene električne energije može iskoristiti za rad toplotne pumpe, čime se može dodatno povećati energetska efikasnost doma.

Zbog svega toga toplotne pumpe predstavljaju način da se postojeći sistem grijanja modernizuje, uz potencijalno manju potrošnju energije i jednostavnije upravljanje.

Hrvatska milionima evra sufinansira građane

Podsjetimo i na to da je Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Hrvatske u julu objavio javni poziv vrijedan 38 miliona evra kojim podstiče ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku nezavisnost domaćinstava.

Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica toplote za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju te, po prvi put, baterijskih sistema za čuvanje energije.

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U zavisnosti od vrste ulaganja i statusa prijavitelja, građani mogu ostvariti do 50 odsto opravdanih troškova investicije, dok će domaćinstva u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70 odsto bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinansiranjem građani, mogu dobiti od 6.000 evra do 17.850 evra, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400,00 evra do 24.990,00 evra bespovratnih podsticaja za svoje projekte. Prijave su se, inače, zaprimale od 2. septembra 2026.

"Ovaj javni poziv nastavak je politike Vlade Republike Hrvatske usmjerene na povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i jačanje energetske nezavisnosti građana. Želimo pomoći domaćinstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje troškove života i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Posebno nam je važno da priliku za takva ulaganja imaju i domaćinstva koja su najizloženija energetskom siromaštvu, zbog čega smo za njih osigurali veći intenzitet sufinansiranja", istakao je povodom objave poziva direktor Fonda Luka Balen.