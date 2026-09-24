Dim prekrio nebo, građanima stigla poruku: "Zatvarajte prozore!"

Autor:ATV redakcija
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Uprava civilne zaštite u Hrvatskoj poslala je jutros nešto prije pet sati upozorenje građanima zbog požara koji je zahvatio otpad u fabrici Metis na Kukuljanovu kod Rijeke i širenja dima.
Građanima je preporučeno da zatvore prozore i da izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu, prenosi Indeks.
Nekima je upozorenje stiglo u 4.45 sati, a nekima u 5.35. Upozorenje je stiglo na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
Upozorenje je poslato za područje grada Bakra, kao i opština Čavle i Kostrena. Alarm su dobili i stanovnici Kraljevice i dijela crikveničkog područja.
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