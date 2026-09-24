Dim prekrio nebo, građanima stigla poruku: "Zatvarajte prozore!"

Uprava civilne zaštite u Hrvatskoj poslala je jutros nešto prije pet sati upozorenje građanima zbog požara koji je zahvatio otpad u fabrici Metis na Kukuljanovu kod Rijeke i širenja dima.

Građanima je preporučeno da zatvore prozore i da izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu, prenosi Indeks.

Nekima je upozorenje stiglo u 4.45 sati, a nekima u 5.35. Upozorenje je stiglo na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Upozorenje je poslato za područje grada Bakra, kao i opština Čavle i Kostrena. Alarm su dobili i stanovnici Kraljevice i dijela crikveničkog područja.