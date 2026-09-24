Meta predstavila pametne naočare bez kamera: I dalje mogu da snimaju zvuk

Meta je u srijedu, na svom godišnjem predstavljanju uređaja, predstavila pametne naočare bez kamera, nastojeći da odgovori na zabrinutost zbog privatnosti, koja je jedan od razloga sve većeg otpora prema uređajima sa vještačkom inteligencijom koji mogu snimati ljude bez njihovog pristanka.

Kompanija je takođe proširila svog AI asistenta Muse na cijelu liniju pametnih naočara, dodajući nove mogućnosti, uključujući korišćenje računara i integraciju sa trgovcima i uslugama poput „Volmarta“, „Best Baja“ i „Gapa“. Meta je objavila da će Muse postati glavni interfejs za njene naočare, omogućavajući korisnicima kupovinu, zakazivanje termina i obavljanje drugih zadataka glasovnim komandama.

Zvuk se i dalje snima bez jasnog signala

No, nove naočare, nazvane „Rej-Ban Meta Audio“, i dalje će snimati zvuk, a prolaznicima neće davati jasan signal da je snimanje u toku, za razliku od prethodnih pametnih naočara koje tokom snimanja videa uključuju svjetlosni indikator.

Kritičari kažu da samo uklanjanje kamera možda neće biti dovoljno za ublažavanje zabrinutosti zbog privatnosti.

Cijena i dostupnost novih modela

Naočare „Meta Audio“ najnoviji su proizvod nastao u saradnji kompanije sa „EsilorLukotikom“, a u prodaji će biti od 13. oktobra po početnoj cijeni od 349 dolara, objavila je Meta na svojoj konferenciji „Konekt“ u Menlo Parku u Kaliforniji.

To je 100 dolara manje od najnovije verzije njenih naočara „Rej-Ban Meta“, koje imaju kamere i biće dostupne u dva nova modela – kultnom „Avijatoru“ i mačkastom modelu „Zena“.

Kritike stručnjaka: „Sve se vrti oko pristanka“

„Rješavaju neke probleme povezane sa privatnošću, ali i dalje postoji mogućnost zloupotrebe zvuka ili snimanja zvuka bez pristanka. I upravo je to ovdje ključno. Sve se vrti oko pristanka“, rekao je Jiteš Ubrani, direktor u istraživačkoj kompaniji IDC.

„Meta mora pronaći način da upozori korisnike da se snimaju, čak i ako se snima samo zvuk.“

Uklanjanje kamera moglo bi takođe smanjiti potražnju jer je snimanje fotografija i videa među najpopularnijim funkcijama pametnih naočara.

„Potrošači bi mogli pitati zašto su im potrebne pametne naočare umjesto Blutut slušalica ako je glavno iskustvo ograničeno na glasovnu interakciju, mikrofone i zvučnike“, rekla je Linda Sui, osnivačica kompanije „Smart Analitiks Global“.

Meta brani svoj pristup

Meta tvrdi da privatnost nije jedini razlog za dizajn koji se temelji samo na zvuku te da postoji tržište za pametne naočare bez kamera.

„Zvuk je od prvog dana naša najpopularnija funkcija jer naše naočare pružaju visokokvalitetan zvuk, a pritom vas ne odvajaju od svijeta oko vas“, objavila je kompanija.

Dizajn i trajanje baterije

Uklanjanje kamera omogućilo je Meti da napravi svoje dosad najtanje naočare, teške koliko i loptica za golf, te da uvede nove dizajne poput modela „Klubmaster“ sa naglašenim gornjim okvirom i četvrtastog, retro modela „Burbank“.

Produženo je i trajanje baterije na 12 sati sa jednim punjenjem, u poređenju sa devet sati kod najnovijih „Rej-Ban Meta“ naočara treće generacije, prenosi Indeks