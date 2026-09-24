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"Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva": Film Borisa Malagurskog o ulozi Teheran u ratu u BiH

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24.09.2026 09:10

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"Иран Европе – Откривена тајна Сарајева": Филм Бориса Малагурског о улози Техеран у рату у БиХ
Foto: Youtube / Boris Malagurski

Demokrate su podržavale bosanske muslimane u borbi protiv Srba, a podrška Irana je počela mnogo ranije, navodi se u novom dokumentarnom filmu Borisa Malagurskog "Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva" (The Iran of Europe - Sarajevo's Secret Exposed).

"Avioni iz Irana slijeće u Hrvatsku. Protivtenkovske rakete, municija i eksploziv... sa ljubavlju iz Irana. Kao isplatu da dozvoli tranzit i krši UN embargo, Hrvatska zadržava 30 odsto oružja, a ostalo šalje muslimanima. Klintonova administracija je znala da Iran naoružava bosanske muslimane", navodi se na početku filma, a onda sam bivši američki predsjednik govori o Iranu kao sponzoru terorizma.

"Iran i Libije su dvije najopasnije države koje podržavaju terorizam u svijetu", rekao je Klinton u jednom od svojih obraćanja.

"Taj isti Iran. Ipak, Klinton je dao bosanskim muslimanima zeleno svijetlo da izbjegavaju embargo. Od maja 1994. avioni su slijetali redovno i pošiljke su stizale bez ometanja. Demokrate su podržavale muslimane u borbi protiv Srba, ali podrška Iran je počela mnogo ranije", navodi se na početku filma.

U videu ispod možete pogledati kompletan film:


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Boris Malagurski

Iran

Sarajevo

Iran Evrope

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