"Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva": Film Borisa Malagurskog o ulozi Teheran u ratu u BiH

Demokrate su podržavale bosanske muslimane u borbi protiv Srba, a podrška Irana je počela mnogo ranije, navodi se u novom dokumentarnom filmu Borisa Malagurskog "Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva" (The Iran of Europe - Sarajevo's Secret Exposed).

"Avioni iz Irana slijeće u Hrvatsku. Protivtenkovske rakete, municija i eksploziv... sa ljubavlju iz Irana. Kao isplatu da dozvoli tranzit i krši UN embargo, Hrvatska zadržava 30 odsto oružja, a ostalo šalje muslimanima. Klintonova administracija je znala da Iran naoružava bosanske muslimane", navodi se na početku filma, a onda sam bivši američki predsjednik govori o Iranu kao sponzoru terorizma.

"Iran i Libije su dvije najopasnije države koje podržavaju terorizam u svijetu", rekao je Klinton u jednom od svojih obraćanja.

"Taj isti Iran. Ipak, Klinton je dao bosanskim muslimanima zeleno svijetlo da izbjegavaju embargo. Od maja 1994. avioni su slijetali redovno i pošiljke su stizale bez ometanja. Demokrate su podržavale muslimane u borbi protiv Srba, ali podrška Iran je počela mnogo ranije", navodi se na početku filma.

U videu ispod možete pogledati kompletan film:



