Svjetski dan turizma ove godine u Prijedoru

Ove godine Dan turističkih radnika biće obilježenu Prijedoru uz prigodan program, kako je navela Sanela Šimum, saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske.

„Danas imamo Koordinacioni odbor, gdje se sastaju sve lokalne turističke organizacije, odnosno članovi Koordinacionog odbora, tu je naravno i ministarstvo trgovine i turizma, kao i Privredna komora, naši saradnici, a od kojih imamo najveću podršku. Sutra imamo svečani program gdje ćemo imati i radionicu jer ove godine Svjetska turistička organizacija je donijela temu ' Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma', dakle, moramo se voditi i tim stvarima“, poručuje Šimun.

Kako Šimun navodi, vještačka inteligencija kao sve prisutnija pojava i sam proces je potrebna i u turizmu kako bi što više bio vidljiviji, odnosno da se turističke organizacije i lokacije istaknu i budu što vidljivije na turističkoj mapi.

„U dogovoru sa našim kolegama smo izabrali Prijedor, prošle godine je bio Zvornik, prethodne Jahorina, pa Trebinje. Mi dogovaramo sa našim kolegama i imamo divnu saradnju. Nekada je to 25.,26., nekada i na taj dan 27. i trudimo se da ta tradicija već 20 i nešto godina traje“, rekla je Šimun.