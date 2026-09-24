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Da li ste iskoristili turistički vaučer? Za vikend ne morate daleko od kuće

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24.09.2026 09:27

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Требиње Република Српска
Foto: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Da li ste iskoristili turistički vaučer?

Turistički vaučeri

„Od 7. septembra aktuelni su turistički vaučeri, gdje građani Republike Srpske mogu da iskoriste svoj turistički vaučer. Da lije to neki banjski centar, Banjaluka, Jahorina, da li je to Trebinje. Sa tim se nekako produžuje turistička sezona. Tako da, građani jedan dio svog godišnjeg odmora ili vikend mogu provesti u Republici Srpskoj“, poručuje Sanela Šimum, saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske.

U proteklom periodu, kako navodi Šimunova, najveći broj turističkih vaučera iskorišten je za posjete banjskim centrima.

„Poput termi Ozren, Banje Kulaši, Banja Dvorovi, Banja Vrućica. Zaista građani se uvijek vraćaju i nose pozitivno iskustvo kada su u pitanju posjete banjskim centrima. Naše banje osim što su liječilišnog karaktera, uvijek nude bogate usluge, velnesa, spa, bogata gastronomska ponuda, pripreme za sportiste, razne konferencije“, rekla je Šimun.

Ko ima pravo na turistički vaučer?

Pravo na turistički vaučer imaju svi građani Republike Srpske, sa prebivalištem u Republici Srpskoj te da su punoljetni. Takođe, kako Šimunova navodi, vaučeri se mogu spajati.

„Jedna porodica, odnosno supruga i suprug mogu da spoje svoja dva turistička vaučera, ali minimum tri noći moraju da spavaju u nekom od hotela, koji vrše subvenciju turističkog vaučera“, rekla je Šimun.

Takođe, jedna osoba ukoliko koristi svoj turistički vaučer, ima mogućnost da spava dvije noći na određenoj lokaciji, odnosno smještaju, bilo da je riječ o Trebinju, Jahorini, Banjaluci ili nekoj od drugih lokacija.

Potrebno je kontaktirati hotel, naglasiti da se želi iskoristiti turistički vaučer, dati lične podatke i tako ostvariti ovo pravo.

Turističke agencije

„Ove godine su uključene i turističke agencije preko kojih se može realizovati, spisak je dostupan i na sajtu ministarstva trgovine i turizma. Tako da ukoliko ne želite sami pozivati hotel, možete pozvati agenciju i tako realizovati“, rekla je Šimun.

Podsjećamo vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i može se koristiti jednom u periodu od 7. septembra do 30. novembra 2026. godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

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Tagovi :

turistički obilazak

Turistički vaučeri

Turističke agencije

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TORS

Turistička organizacija Republike Srpske

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