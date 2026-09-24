Stižu nova pravila za ugostitelje: Mijenjaju se uslovi za smještaj i usluživanje pića

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 28. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o ugostiteljstvu, kojima se pojednostavljuju procedure za privrednike i građane, unapređuju digitalizacija i kontrola kvaliteta usluga i stvara savremeni normativni okvir za dalji razvoj turizma i ugostiteljstva, uz podizanje standarda i dodatno unapređenje turističke i ugostiteljske ponude Republike Srpske.

Ključne novine odnose se na sistemsko uređenje rada salona za posebne prilike, kao i preciznije uslove za pružanje usluga smještaja u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje, gdje fizička lica ove usluge mogu pružati u do pet smještajnih jedinica, odnosno do 10 ležajeva, dok pravna lica kao pružaoci ovih usluga nemaju ograničenja u pogledu broja smještajnih jedinica i gostiju.

Takođe, definisana je mogućnost pružanja usluga smještaja u kampovima za fizička lica po pojednostavljenom postupku.

U cilju razvoja seoskog turizma i lokalne gastronomske ponude, po prvi put se uvodi kategorija „degustacionog prostora“.

Novim zakonom ugostiteljima se omogućava upotreba hermetički zapečaćene PET ambalaže, pored staklene ambalaže, dok se istovremeno zabranjuje usluživanje pića u plastičnim čašama, vrećicama i drugoj otvorenoj plastičnoj ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Proces digitalizacije dodatno se unapređuje uvođenjem elektronske knjige gostiju putem Centralnog informacionog sistema, a period revizije kategorizacije ugostiteljskih objekata skraćuje se sa četiri na tri godine, uz mogućnost vanrednih kontrola.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti objekata za osobe sa invaliditetom, kroz uvođenje zvanične oznake pristupačnosti, čime se obezbjeđuje veća transparentnost i informisanost korisnika o dostupnosti ugostiteljskih usluga.