Autor:ATV redakcija
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Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj? Kako navode iz MUP-a , radar u Romanovcima evidentirao je rekordnih 194 km/h.
Kako navode iz MUP-a Srpske, njegovu brzinu registrovao je radarski sistem na auto-putu E-661, u mjestu Romanovci kod Gradiške.
MUP Srpske navodi da je u prvih osam mjeseci ove godine policija je evidentirala 140.162 prekršaja prekoračenja najveće dozvoljene brzine.
Prema podacima MUP-a Republike Srpske, najveći broj prekršaja zabilježen je na nekoliko konkretnih lokacija.
Dragaljevac – Bijeljina, magistralni put MI 104: 12.599 prekršaja
Sitnica – Ribnik, regionalni put RI 2105: 9.417 prekršaja
Božinci – Doboj, magistralni put MI 105: 7.594 prekršaja
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