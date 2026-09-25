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Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj?

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25.09.2026 12:53

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Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској?
Foto: Printscreen/Instagram

Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj? Kako navode iz MUP-a , radar u Romanovcima evidentirao je rekordnih 194 km/h.

Kako navode iz MUP-a Srpske, njegovu brzinu registrovao je radarski sistem na auto-putu E-661, u mjestu Romanovci kod Gradiške.

MUP Srpske navodi da je u prvih osam mjeseci ove godine policija je evidentirala 140.162 prekršaja prekoračenja najveće dozvoljene brzine.

Prema podacima MUP-a Republike Srpske, najveći broj prekršaja zabilježen je na nekoliko konkretnih lokacija.

Dragaljevac – Bijeljina, magistralni put MI 104: 12.599 prekršaja

Sitnica – Ribnik, regionalni put RI 2105: 9.417 prekršaja

Božinci – Doboj, magistralni put MI 105: 7.594 prekršaja

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Tagovi :

Radar

MUP Republike Srpske

Brzina

Policija

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