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Foto: Printscreen/Instagram

Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj? Kako navode iz MUP-a , radar u Romanovcima evidentirao je rekordnih 194 km/h.

Kako navode iz MUP-a Srpske, njegovu brzinu registrovao je radarski sistem na auto-putu E-661, u mjestu Romanovci kod Gradiške. MUP Srpske navodi da je u prvih osam mjeseci ove godine policija je evidentirala 140.162 prekršaja prekoračenja najveće dozvoljene brzine. Prema podacima MUP-a Republike Srpske, najveći broj prekršaja zabilježen je na nekoliko konkretnih lokacija. Dragaljevac – Bijeljina, magistralni put MI 104: 12.599 prekršaja Sitnica – Ribnik, regionalni put RI 2105: 9.417 prekršaja Božinci – Doboj, magistralni put MI 105: 7.594 prekršaja

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