"Za rekonstrukciju 1.700 kilometara mreže 30 miliona evra"

Preduzeće "Elektrokrajina" započinje veliki projekat rekonstrukcije 1.700 kilometara srednjonaponske i niskonaponske mreže, vrijednosti 30 miliona evra, čime će korisnicima biti omogućena stabilnija isporuka električne energije, najavljeno je danas u Banjaluci na konferenciji za novinare.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata "Elektrokrajine", čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.

"Ovo će značajno pojačati isporuku u najkritičnijim područjima", rekao je Minić.

On vjeruje da će domaća privredna snaga imati kapaciteta da bude uključena u realizaciju ovog velikog projekta.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/ potvrđuje međunarodni finansijski kredibilitet Republike Srpske.

"Uslovi kredita su maksimalno povoljni. Grejs period je četiri godine, a rok otplate do 20 godina. EBRD je ozbiljna finansijska institucija koja ne odobrava kredite ukoliko korisnik nije finansijski potentan", rekao je Amidžić.

On je naveo da će uštede realizacijom projekta biti veće od četiri miliona KM godišnje, što znači da će se iz ušteda moći servisirati kredit.

Amidžić je rekao da "Elektrokrajina" ulazi u proces raspisivanja tendera za izbor izvođača radova, uporedo sa procesom ratifikacije ugovora o kreditu.

Vršilac dužnosti direktora "Elektrokrajine" Saša Popović rekao je da će projektom biti zamjenjeno 43.000 stubova u pet gradova i 16 opština u nadležnosti ovog preduzeća.

Saša Popović ATV

"Kredit iznosi 38 miliona evra, od čega će 30 miliona biti utrošeno za novi projekat, a osam miliona evra za refinansiranje postojećeg kredita sa EBRD-om", naveo je Popović.

Period realizacije projekta je tri godine, a biće rekonstruisano ukupno 12 odsto ukupne mreže "Elektrokrajine".