U planu projekat rekonstrukcije elektro mreže u Banjaluci

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Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić razgovarali su danas u Banjaluci sa rukovodstvom Elektrokrajine.

Na sastanku je predstavljen kapitalni projekat rekonstrukcije srednjonaponske i niskonaponske mreže na području Banjaluke. Kako je istaknuto, realizacija projekta će omogućiti pouzdanije i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom, uz manje prekida i gubitaka na mreži.

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