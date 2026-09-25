U planu projekat rekonstrukcije elektro mreže u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić razgovarali su danas u Banjaluci sa rukovodstvom Elektrokrajine.
Na sastanku je predstavljen kapitalni projekat rekonstrukcije srednjonaponske i niskonaponske mreže na području Banjaluke.
Kako je istaknuto, realizacija projekta će omogućiti pouzdanije i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom, uz manje prekida i gubitaka na mreži.
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