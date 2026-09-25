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U planu projekat rekonstrukcije elektro mreže u Banjaluci

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25.09.2026 12:14

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У плану пројекат реконструкције електро мреже у Бањалуци
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić razgovarali su danas u Banjaluci sa rukovodstvom Elektrokrajine.

Na sastanku je predstavljen kapitalni projekat rekonstrukcije srednjonaponske i niskonaponske mreže na području Banjaluke.

Kako je istaknuto, realizacija projekta će omogućiti pouzdanije i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom, uz manje prekida i gubitaka na mreži.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

Savo Minić

Elektrokrajina

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