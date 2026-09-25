Bez struje danas 800 potrošača

Autor:ATV redakcija
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U Srebrenici će danas bez električne energije biti 800 potrošača tokom planskog remonta trafostanice "Zeleni Jadar", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".
Od 9.00 do 17.00 časova bez električne energije biće naselja od Zelenog Jadra prema Skelanima.
Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Osmače", "Klotijevac",
"Ljubisavići" i "Srebrenica kamen".
Iz "Elektro-Bijeljine" ističu značaj najavljenih radova za pouzdanost sistema distribucije i kvalitet isporuke električne energije, prenosi Srna.
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