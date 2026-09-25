Amidžić: Realizacija značajnih projekata - potvrda intenzivnog rada institucija Srpske

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da mnogi realizovani ili započeti projekti u proteklih godinu dana govore u prilog tome da institucije Republike Srpske intenzivno rade i da nije riječ o predizbornim aktivnostima.

"Zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem od prošle godine do danas ušli smo u projekat izgradnje medicinskog kompleksa kod Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske, odnosno Srednje medicinske škole i Medicinskog fakulteta za šta su obezbijeđena sredstva od 75 miliona evra", rekao je Amidžić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je obezbijeđeno 7,8 miliona evra za izmještanje Klinike za psihijatriju u Banjaluci, kao i 45 miliona evra za saniranje obaveza UKC-a za poreze i doprinose i sanaciju psihijatrijskih klinika u Republici Srpskoj.

"Realizovali smo jedan grant od 16,7 miliona evra za projekat vodosnabdijevanja, izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže za 165.000 korisnika. Raspisan je tender za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje ukupnog iznosa 99,4 miliona evra", naveo je Amidžić.

On je naglasio da je 40 miliona evra realizovano sa Svjetskom bankom za sanaciju regionalnih puteva, te naveo i projekte izgradnje Studentskog doma u Foči i Naučno-tehnološkog parka u Banjaluci.

"Imamo i projekat Republičke uprave za za geodetske i imovinsko-pravne poslove od 35 miliona dolara za projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti", rekao je Amidžić, a prenosi Srna.

On je istakao da sve to pokazuje da je Republika Srpska prevazišla sve probleme.