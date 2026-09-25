Dodik: Ne želimo da živimo pod muslimanskom vlašću, Tramp je prozor ka slobodi

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da hrišćani u BiH više ne žele da žive pod muslimanskom vlašću i da američkog predsjednika Donalda Trampa vide kao nadu i prozor ka slobodi.

"Ovdje su 500 godina vladali muslimani, Turci, a Srbi su nekako preživjeli. Mučenja su trajala 500 godina i sada je trebalo da oživimo tu istoriju i da nama ponovo vladaju muslimani - ne. Mislimo da BiH nije mjesto za nas", rekao je Dodik.

Gostujući u podkastu saveznika predsjednika SAD i američkog konzervativnog političkog komentatora Vejna Elina Ruta pod nazivom "Ratna zona", Dodik je naveo da zna da postoji "duboka država", koja i dalje naginje ka "Klintonovoj Bosni", a taj koncept je, kako kaže, nemoguć.

Republika Srpska Dodik: Tramp spreman da čuje stav Srba

"Vidjeli smo šta se desilo u Izraelu 7. oktobra. Jevrejski narod je vjerovao da je postignut mir i koegzistencija sa Palestinskom upravom, a bilo je potrebno samo jedno jutro da se sve to raspadne. `Spavači` su strpljivo čekali svoj trenutak da krenu sa masakriranjem Jevreja i hrišćana", ukazao je Dodik.

On je istakao da su stranci htjeli da oblikuju BiH po svojoj volji i promovisali su princip "jedan čovjek - jedan glas" radi ispunjavanja njihovih političkih ambicija, a Srbi bi tada vjerovatno bili prinuđeni da odu.

Na pitanje zašto su toliko željeli da sklone iz političkog života imajući u vidu cijeli sudski proces protiv njega i pritisak, Dodik je rekao da oni ne žele da čuju različito mišljenje ili druge vrijednosti.

"To su kriminalci koji napadaju civilizacijske vrijednosti i žele da vide potčinjenost. Administracija Džozefa Bajden željela je da mi budemo poslušni, a ako to niste, onda treba da vas ubiju ili sklone", rekao je Dodik.

On je naveo da je bio izložen progonu i procesuiranju, uz pomoć stranaca, Nijemaca i Bajdenove administracije.

Podsjetivši da su Nijemci počeli Drugi svjetski rat protiv Srba, Dodik je istakao da je apsurdna situacija da su Vašington i Brisel u BiH poslali Nijemca da radi protiv srpskog naroda.

Dodik je naveo da se suprotstavio Nijemcu koji je došao u BiH i rekao da će biti zatvoren svako ko ne bude ispunjavao njegove odluke.

Republika Srpska Dodik o Trampu: Pojavio se neko ko će saslušati i srpsku stranu

"Onda je za sudski proces protiv mene bio zadužen tvrdokorni musliman, dok je i sudija bila muslimanka koja me je osudila na godinu dana zatvora, zabranila mi obavljanje političkih funkcija na šest godina i smijenila sa funkcije predsjednika. To su rezultati napora se uklone protivnici", istakao je Dodik.

On je dodao da je njegova jedina krivica bila što je odbio da prihvati nelegalnog Nijemca koji je pokazivao sve fašističke karakteristike, podsjetivši da je njegova porodica propatila i nastradala tokom Drugog svjetskog rata.

Dodik je pojasnio da je Ustav BiH veoma jasan i kaže da samo parlament može da usvaja zakone, a ne pojedinac.

"Brisel i Vašington su podržali Nijemca kojeg su doveli u BiH sa svom silom i moći, ali on nije podržan niti potvrđen u UN da bi bio legitiman. Nakon toga smo prošli kroz veoma teško vrijeme", rekao je Dodik.

On je ukazao da pojedini u Trampovoj administraciji i dalje podržavaju Dejtonski sporazum, što je bila fikcija koji su osmislili Klintonovi, jer su bili zaluđeni konceptom multietničke koegzistencije.

"Umjesto da idemo različitim putevima, kao što je bio slučaj sa Jugoslavijom, oni su nas stavili da živimo zajedno u BiH sa muslimanima i Hrvatima. Rekli su da je Jugoslavija morala biti rasformirana jer Srbi, muslimani i Hrvati nisu mogli da žive u jednoj državi. To je bio ciničan način rješavanja stvari", rekao je Dodik.

Nakon toga, kaže Dodik, učinili su sve da uvedu neustavne institucije, sudove, pravosudne organe, te dovedu strance da nameću zakone, prenosi Srna.