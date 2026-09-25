Blanuša ni sam ne bi, Vukanović bi sam, Draška neće niko, Božović "ne postoji"

Sa kim se jutros Vukan posvađao? Za koga će Blanuša glasati? Da li Draško zaista podržava opoziciju? Samo su neka od pitanja, na koja, skoro svakodnevno, prosječan simpatizer opozicije u Republici Srpskoj traži odgovore.

A pronaći ga nije nimalo jednostavno.

Stanje u opoziciju u Srpskoj je tako da ima više kombinacija nego što Željko Obradović ima napadačkih akcija. Ko je sa kim i ko koga podržava zbunjuje i one koji svakodnevno prate stanje, a kamoli čovjeka kojem pozicije i funkcije "lidera" nisu toliko bitne.

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Blanuša - čovjek koji nije htio kandidaturu

Krenimo od Branka Blanuše, predsjednika SDS-a i kandidata za predsjednika Republike Srpske. Nakon što je poražen od Siniše Karana, djelovao je kao osoba koja nije željela da ponovo ulazi u politički ring. I nije samo djelovalo.

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Kako su tada pisali mediji, u sukobu sa PSS-om i Draškom Stanivukovićem, i sam Blanuša je bio za to da gradonačelnik Banjaluke bude kandidat za predsjednika Republike. Ipak, na kraju je popustio i pristao da bude kandidat. Ono što je čudno u svemu jeste i najavljeni odlazak na tribinu kandidati za srpskog člana Predsjedništva Nebojši Vukanoviću, iako SDS ima svog kandidata Marinka Božovića. Postava se logično pitanje, da li Blanuša svoje simpatizere poziva da glasaju za kandidata partije čiji je predsjednik ili za čovjeka koji nije birao riječi kada je kritikovao Blanušu.

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Ako vam je sve konfuzno oko Blanuše i njegovog političkog djelovanja, ništa jasnije nije ni kod Nebojše Vukanovića. Lider Liste za pravdu i red, davno je istakao svoju kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva (iako u studiju BHRT kaže, član Predsjedništva iz Republike Srpske), ali nije dobio očekivanu podršku opozicionih kolega. Tada je krenuo u "ofanzivu". Redom je napadao sve "lidere" opozicije. Na meti su se našli Draško Stanivuković i Jelena Trivić, nije imao lijepe riječi ni za Blanušu, kao i za veći dio SDS-a.

Vukanović Petrović Facebook

Podršku mu, čini se pružaju simpatizeri SDS-a, koji su zagledani u Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine, koji se već javno izjasnio za Vukana na uštrb kandidata njegove partije.

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Ni u Listi za pravnu i red nije bilo reda, pa ih je, nakon sukoba sa Vukanovićem, prije par mjeseci napustio narodni poslanik Milan Minja Savanović.

Savanović je našao utočište u Draškovom PSS-u, u kojem nije bilo mjesta za Igora Crnatka. Bivši šef Kluba poslanika PDP-a u NS RS napravio je svoj PDP RS, te dobio "pol-poziciju" u Listi za pravdu i red. Crnadak, koji je u prošli saziv skupštinski saziv ušao preko kompenzacione liste, sada će biti nosilac za NS RS u Izbornoj jedinici 3.

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U PSS-u, ako gledate Instagram cvjetaju ruže. Draško Stanivuković istrčava iz kombija, narod ga pozdravlja, on ih grli. Čini se da je podrška tu, ali realnost je puno drugačija. Stanivuković, koji nije uspio da se izbori za podršku opozicije kada je htio da bude kandidat za predsjednika, teško da će dobiti istu, čak i ako ostvari savršen izborni rezultat.

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Na podršku Vukanovića, bar ako je vjerovati svemu onom što je rekao dosad, može da zaboravi. Dio SDS-a je toliko protiv njega, da je uporno gurao Blanušu, svjesni da to skoro pa izvjesno znači novi poraz ove partije. Jelena Trivić ga je često, veoma oštro kritikovala, a i sama ima ambicije da bude premijer. To nisu krili ni ona, ni članovi njene partije.

Nije pogrešno za pretpostaviti da su toga svjesni i u Stanivukovićevom taboru, ali su se ipak odlučili da idu sa kampanjom "Premijer-Sigurno". Da bi bio premjer potrebne su "ruke", za koje će Stanivuković "SIGURNO" imali veliki problem da ih "nabavi".

Banjaluka i Božović zaboravljeni

U cijeloj ovoj, veoma konfuznoj priči, Grad Banjaluka i SDS-ov kandidat za srpskog člana Predsjedništva kao da ne postoje.

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Gradonačelnik, koji je više vremena proveo po drugim lokalnim zajednicama, čak i prije početka izborne kampanje, rekao je da će ga "mijenjati" Mirna Savić Banjac. Ali Banjalučani nisu izabrali Savić-Banjac, nego Stanivukovića, na mandat od četiri godine, što on očigledno zaboravlja.

A zaboravljen je i Božović. Zaboravio ga je i predsjednik partije koji će na tribini kod njegovog direktnog protivnika.

Kompletna ova priča nije ni "vrh ledenog brijega" narušenih odnosa, kako unutar samih stranaka i pokreta, tako i u relacijama između onih koji bi sutra da prave koaliciju.