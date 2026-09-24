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Dodik: Srpski narod s pravom brani svoje interese

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24.09.2026 21:35

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предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Srpski narod ima pravo da se suprostavi politikama za koje smatra da ugrožavaju interese Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je u izjavi novinarima u Istočnom Sarajevu ukazao da je važno postaviti pitanje zašto se Srbi koji su tradicionalno živjeli u Sarajevu, odakle su tokom rata protjerani, nisu vratili na svoju imovinu i život u taj grad.

On je istakao da u Republici Srpskoj svi mogu da žive ravnopravno, ali da Srbi ne žele ponovo da izgube prostor koji smatraju svojim.

Naglasio je da nikoga ne mrzi i da ne želi ništa loše Bošnjacima, ali kao političar, kako je pojasnio, ima obavezu da se suprotstavi politici za koju smatra da nije u interesu srpskog naroda.

Dodik je ukazao na različite aršine prema Srbima, navodeći primjere otkazivanja angažmana zbog objava na društvenim mrežama, kao i slučaj dječaka koji je izbačen iz fudbalskog kluba u Sarajevu nakon određene objave.

On je dodao da kao političar i državnik ima obavezu da obezbijedi da građani Republike Srpske imaju "miran san i miran dan", te da ne želi da na ovom prostoru vidi terorističke i kriminalne grupe.

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Kritikovao je rad pravosudnih institucija na nivou BiH, ocijenivši da sudovi i tužilaštva generišu nestabilnost i doprinose podjelama.

Kada je riječ o istupima predstavnika BiH iz Sarajeva na međunarodnoj sceni, Dodik je rekao da niko ne bi trebalo da iznosi stavove koji nisu usaglašeni unutar BiH.

"Ne možete da idete na međunarodnu scenu ako taj stav koji iznosite nije dogovoren", rekao je Dodik.

On je poručio da zahtjev za dogovorom ne znači podizanje ograda ili bilo kakve druge mjere, već da Republika Srpska želi da odlučuje o pitanjima koja se tiču njenih interesa.

Napomenuo je da se Republika Srpska ne miješa u pitanja FBiH, ali je zatražio da se ni FBiH ne miješa u pitanja Srpske, te ponovio da Republika Srpska ne želi da prihvati rješenja koja joj se nameću bez njene saglasnosti navodeći primjer migranata, prenosi Srna.

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Tagovi :

Republika Srpska

Milorad Dodik

Bosna i Hercegovina

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