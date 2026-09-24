Od Vašingtona, Tel Aviva do Moskva: Nikad jača i priznatija diplomatija Srpske

Vašington, Tel Aviv, Moskva - samo su neke adrese sa kojih dolaze poruke o tome da se Republika Srpska uvažava, a njen glas i stavovi jasno i glasno čuju.

Struka smatra da je to još jedna potvrda da je Srpska izgradila svoju autentičnu diplomatsku poziciju u međunarodnim odnosima.

Dok se diplomatija u političkom Sarajevu svela na međusobna dnevno-politička prepucavanja, zvaničnici Srpske su sa najmoćnijim ljudima i na najvažnijim mjestima.

"Ovo je sada neka vrsta priznanja i diplomatskog priznanja Republici Srpskoj, da Republika Srpska postoji, da je Republika Srpska prepoznata, da je Republika Srpska kredibilan partner, neko ko nije kredibilan partner ne dobija tek tako pozive kao što smo mi ovih dana dobijali", istakla je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i dodala:

"Ovo diplomatsko pozicioniranje nam omogućuje da tu našu mrežu prijatelja, potencijalnih investitora i svima onima koji razumiju važnost i položaj Republike Srpske to nam omogućava sada da na neki način pokrenemo još veći investicioni ciklus i da građanima bude bolje."

Godinama i decenijama tretirani smo kao nešto loše, kaže lider SNSD-a. Danas, od istoka do zapada svi znaju za Republiku Srpsku.

"Ja ću sigurno biti u Čikagu, 14. novembra su izbori u Americi trebalo bi da budem u Čikagu, a to će biti prilika da vidim mnoge važne ljude Amerike", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Sastanci srpskog člana Predsjedništva BiH sa Suzi Vajls i Majklom Volcom, ljudima iz Bijele kuće i ljudima bliskim Donaldu Trampu, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos prema Srpskoj i regionu, ocjena je Vojislava Savića.

"U ovim okolnostima Republika Srpska je svojim autonomnim djelovanjem pozicionirala sebe u jednom međunarodnom poretku i posljedice ovoga tek možemo da očekujemo kroz podršku u političkom smislu kroz jednak tretman u BiH nego i kroz ekonomiju, kroz investicije", objasnio je politikolog Vojislav Savić.

I prvi čovjek parlamenta Srpske je imao važne posjete i sastanke. Diplomatska ofanziva zvaničnika Srpske, kaže Stevandić tek je krenula.

"Nemojte zaboraviti i Pariz, Strazburg, tek je počela", istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Rukovodstvo Republike Srpske se uspjelo pozicionirati kao pouzdan partner najvišim svjetskim zvaničnicima, poruka je stručnjaka za međunarodne odnose.

"To u stvari govori o zainteresovanosti američke administracije za procese koji se odvijaju ovdje na Balkanu, na kraju krajeva i zainteresovanost za potencijalni nastavak saradnje i ubrzanjem saradnje između SAD-a i Republike Srpske", rekao je stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža.

Zvaničnici su saglasni u jednom. Srpska nastoji da svoju poziciju gradi strpljivo, kroz savezništva i sporazume, računajući da će joj upravo taj pristup donijeti veću vidljivost i stabilnije mjesto na međunarodnoj sceni.