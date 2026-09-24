Minić: Iz Sokoca idemo po pobjedu

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je na predizbornom skupu na Sokocu da idu u pobjedu širom Republike Srpske i da dolazi vrijeme kada može da se još više gradi.

Milorad Dodik ima dogovore, a nama treba podrška ove Republike Srpske da se trajno riješimo onih koji ovd‌je dolaze. Treba nam vaša podrška kojom ćemo se legitimisati i u Izraelu i Rusiji i SAD", naglasio je Minić.

Istakao je da će Dodik i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ući u istoriju jer su uspjeli skinuti sankcije Republici Srpskoj.

Minić je naglasio da Cvijanovićeva ima kontakte u svim dijelovima svijeta, dok njeni protivkandidati nemaju kontakte čak ni na Sokocu.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sve učinio da pozicionira Republiku Srpsku onako kako to odgovara karakteru naroda Sokoca.

"Vi ste mi dali snagu na mnogim izborima. Ponosan sam što sam izbor naroda 24 godine", naglasio je Dodik.

On je dodao da je Republika Srpska danas stabilna, sigurna i da se kreće naprijed.

Pozvao je da se na Sokolac dovede neko ko hoće da se bavi ozbiljnom proizvodnjom, a Srpska će to subvencionisati značajnom podrškom. "Samo nemojte da to bude pilana, već nešto blizu vještačke inteligencije, to ćemo podržati", rekao je Dodik.

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Kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske Đorđe Radić rekao je da je Dodik prije dvije godine stao iza mlade garniture ove stranke na Sokocu i da su tada data obećanja ispunjena.

Pozvao je građane Sokoca da podrže kandidate SNSD-a koji će im uvijek biti na usluzi.

Kandidat SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice tri Miroslav Vujičić istakao je da je veličanstvena tribina na Sokocu pokazatelj da je ova lokalna zajednica u potpunosti uz politike SNSD-a.

"Ono što je uradila lokalna vlast u saradnji sa Vladom prestavlja ozbiljan iskorak na Sokocu. Kad je riječ o politikama SNSD na zajedničkom nivou nećemo odustati od zaštite Republike Srpske", zaključio je Vujičić.

(SRNA)