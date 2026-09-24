Promijenio ime konju jer je asociralo na Hitlera

Američki "Klub džokeja" donio je danas odluku da se ime trkačkog konja "Austrijski slikar" (Austrian Painter) promijeni u "Vesele noge" (Merrylegs) nakon žalbe da to ime ukazuje na nacističkog lidera Adolfa Hitlera.

Ime konja privuklo je pažnju javnosti nakon što je pobijedio na svojoj debitantskoj trci početkom sedmice u Indijanopolisu.

Hitler je rođen u Austriji i bio je umjetnik prije nego što je postao lider nacističke stranke u Njemačkoj.

"Registar je utvrdio da to ime nije pogodno prema regulativi kojom je zabranjeno nositi imena koja su vjerovatno uvredljiva ili prijeteća po raznim faktorima", navodi se u saopštenju "Kluba džokeja".

Vlasnik i uzgajivač konja Skot Herbertson objavio je na društvenim medijima da ime ukazuje na austrijskog slikara Gustava Klimta.

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Herbertson je vlasnik i kobile čije je ime "Novi poredak", a navodno ga je dobila po njegovom omiljenom muzičkom sastavu.

"Novi poredak" je takođe termin iz nacističkog plana za okupaciju Evrope, prenosi Srna.