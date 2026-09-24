Dva znaka horoskopa nakon 1. oktobra ulaze u period obilja

Septembar se bliži kraju, a početak oktobra mogao bi da donese finansijski povoljniji period za dva znaka Zodijaka.

Prema astrološkim prognozama, Bik i Škorpija poslije 1. oktobra ulaze u period u kojem bi mogle da se otvore nove mogućnosti za zaradu, ali i konačno stigne novac koji već neko vrijeme čekaju.

Nakon perioda neizvjesnosti, povećanih troškova ili poslovnog zastoja, pripadnici ova dva znaka mogli bi da osjete finansijsko olakšanje.

Bik

Bikovima je finansijska sigurnost posebno važna, a početak oktobra mogao bi da im donese osjećaj da ponovo drže stvari pod kontrolom.

Prema astrološkoj prognozi, moguć je priliv novca koji već neko vrijeme očekuju. To može biti zaostala isplata, bonus ili novac od posla čiji se završetak dugo čekao.

Za pojedine Bikove ovo bi mogao da bude period u kojem će uspjeti da izmire stare obaveze i rasterete kućni budžet.

Škorpija

Škorpijama bi finansijski povoljniji period mogao da bude direktno povezan s poslom.

Astrološke prognoze pominju mogućnost bonusa, novog projekta ili poslovne ponude koja bi mogla da donese dodatnu zaradu.

Škorpije koje već neko vrijeme razmišljaju o promjeni posla ili dodatnom angažmanu mogle bi početkom oktobra da obrate više pažnje na nove prilike.

Prema prognozi koju prenosi "Blic Žena", riječ je prije svega o periodu u kojem bi prethodni trud mogao konačno da donese konkretnu finansijsku korist, prenosi Žena.

Napomena: Astrološke prognoze služe prvenstveno za zabavu i ne treba ih shvatati kao finansijski savjet niti kao pouzdano predviđanje budućih događaja.