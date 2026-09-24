Spominju se ubistva u Švedskoj: Novi detalji nakon samoubistva policajca Brkića

Mujo Brkić, službenik MUP-a Kantona Sarajevo, koji je juče, pronađen mrtav nakon što je uhapšen, povezuje se s istragom o trgovini oružjem i krijumčarenju prema zemljama EU.

Podsjetimo, iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je Brkić juče izvršio samoubistvo.

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Nove detalje o istrazi objavio je portal "Istraga.ba", navodeći da je slučaj dio međunarodne akcije u kojoj učestvuju EVROPOL, SIPA, MUP KS i policijske agencije iz više evropskih zemalja.

Prema informacijama koje objavljuje "Istraga.ba", istražioci su povezali najmanje četiri pištolja kupljena u Bosni i Hercegovini s pet ubistava počinjenih u Švedskoj. Oružje je, prema tim navodima, povezano s kriminalnom organizacijom Rava Madžida, poznatog kao Foks.

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Kako navodi ovaj portal, Brkić je godinama radio na poslovima izdavanja dozvola za nošenje oružja u Policijskoj stanici Ilijaš.

Prema navodima tog portala, Brkić je koristio dozvole izdate na imena osoba sa područja Ilijaša, a potom je u prodavnicama oružja u Doboju i Bratuncu kupovao pištolje.

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"Istraga.ba" navodi da je u Doboju na takav način kupljeno najmanje 100 pištolja, dok je u Bratuncu nabavljeno najmanje 50. Osobe na čija su imena, prema tim navodima, pištolji kupovani navodno nisu znale za te poslove.

Prema istom izvoru, Brkić je potom uklanjao serijske brojeve sa oružja i prodavao ga članovima kriminalne grupe Dine Muzaferovića, poznatog kao Cezar. Oružje je, prema navodima portala "Istraga", dalje prebacivano preko Hrvatske i Slovenije prema Švedskoj i Holandiji.

Kako su pištolji povezani s ubistvima u Švedskoj?

Posebno važan dio istrage odnosi se na četiri pištolja kojima je, prema navodima ovog portala, počinjeno ukupno pet ubistava u Švedskoj.

Iako su serijski brojevi na oružju bili uklonjeni, švedska policija uspjela je utvrditi njihove originalne oznake. Radilo se o pištoljima hrvatske proizvodnje koji su prethodno legalno prodati u BiH.

Prema objavljenim informacijama, dokumentacija je pokazala da su pištolji prvo prodati kompaniji Šot iz Zenice, a potom firmi Trofej u Doboju. U dokumentima iz Doboja kao kupac se pojavljuje Mujo Brkić, koji ih je, prema navodima "Istrage", nabavljao koristeći dozvole izdate na imena osoba sa područja Ilijaša.

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Na taj način istražioci su, kako se navodi, uspjeli povezati oružje korišteno u Švedskoj s njegovim porijeklom u Bosni i Hercegovini.

Akcija EVROPOL-a "Brut"

Upravo zbog tih saznanja u srijedu, 23. septembra, pokrenuta je međunarodna policijska akcija kodnog naziva "Brut".

Prema navodima "Istrage.ba", pripadnici EVROPOL-a zajedno s policijskim agencijama BiH sprovodili su pretrese na području Ilijaša, Doboja i Bratunca, tražeći dokaze o trgovini oružjem i njegovom prebacivanju prema zemljama EU.

Brkić je tokom akcije uhapšen, a nakon pretresa uslijedio je događaj koji je završio njegovom smrću.

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"Mujo Brkić je formalno lišen slobode oko 15 sati. Pretresen je nešto ranije. No, u srijedu, oko 18 sati, Brkić je od inspektora SIPA, pod čijim je nadzorom bio, zatražio dozvolu da ode to toaleta u Policijskoj stanici Ilijaš. Inspektora SIPA koji ga je pratio zamolio je da zatvori vrata na kabini jer ga je 'presjekao stomak'. Inspektor SIPA je nasjeo na trik. Mujo Brkić je zatvorio vrata i iz džepa izvukao mali pištolj koji je pokupio tokom pretresa u Ilijašu. Nekoliko sekundi kasnije pucao je sebi u glavu", piše portal "Istraga.ba".

Prema informacijama ovog portala, tokom istrage nije otkrio identitete osoba kojima je, prema navodima istražitelja, prodavao oružje.

Širi kriminalni lanac

Prema objavljenim informacijama, istraga pokušava rasvijetliti širi lanac u kojem je oružje iz BiH preko Hrvatske i Slovenije stizalo do kriminalnih grupa u zapadnoj Evropi.

U tom lancu spominje se i kriminalna grupa Dine Muzaferovića Cezara, koji se nalazi u pritvoru u Sloveniji, kao i organizacija Radža Madžida, poznatog pod nadimkom Foks, koja djeluje u Švedskoj.

"Istraga.ba" navodi da su upravo veze između oružja pronađenog na mjestima ubistava u Švedskoj i dokumentacije o njegovoj legalnoj prodaji u BiH bile ključne za dolazak istražitelja do osoba koje su, prema sumnjama, učestvovale u njegovoj ilegalnoj distribuciji.