Minić i Dodik: Rekonstrukcija ulice do Novog Zejtinlika pokazuje da Srpska poštuje one koji su je stvarali

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da rekonstrukcija ulice koja vodi do vojničkog spomen-groblja Novi Zejtinlik pokazuje da Srpska poštuje one koji su je stvarali.

"Ove godine, 9. januara, dogovorili smo rekonstrukciju svih grobnih mjesta koji su bili oštećeni usljed atmosferskih uticaja, dogovorili smo izgradnju ograde i izgradnju ove ulice", podsjetio je Minić.

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević po preuzimanju dužnosti delegirao rekonstrukciju ove ulice.

"Što se tiče naših kapaciteta, kao što postoji Njujorška avenija, tako je i ovo avenija za nas", naveo je Dodik nakon obilaska rekonstruisane Ulice Boraca Vojske Republike Srpske na Sokocu.

Prema njegovim riječima, osim saobraćajnice, stanovnici naselja kroz koje prolazi rekonstruisana ulica imaju prilaz koji i treba da imaju.

"Nastavićemo da gradimo Sokolac, jer on to zaslužuje", naglasio je Dodik.