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Ovo nisam doživio: Masovna tuča na ulici, mlatili se i muškarci i žene

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24.09.2026 21:23

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Масовна туча у Постојни
Foto: Screenshot

Ne, ovo još nisam doživio. Ne pamtim da sam vidio sličan slučaj u Postojni, rekao je gradonačelnik slovenačke Postojne Igor Marentič nakon što je pogledao snimak masovne tuče u kojoj je učestvovalo više od dvadeset mladića i djevojaka.

Snimci proteklog vikenda iz Tržaške ulice u centru Postojne prikazuju mlade koji viču, tuku se i uništavaju inventar ispred lokala "Mjuzik kafe", javlja RTV Slovenija.

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Kako su stanari rekli godinama trpe noćnu buku, ali kažu da je situacija postala neizdrživa. Žale se na oštećene automobile i prečeste intervencije hitne pomoći zbog pijanih mladih osoba.

Posljednjih mjeseci sve dokumentuju i snimke predaju policiji. Ne žele istupati javno jer se boje posljedica.

Gradonačelnik je potvrdio kako su upoznati s ovim velikim problemom u njihovom mjestu.

"Dobili smo dva dopisa stanara iz neposredne blizine. Znam da je policija i ranije intervenisala u tom lokalu", rekao je.

Policija je, navode mediji, u subotu stigla u 1:30 ujutro. Mladi su se razbježali, a na mjestu događaja zatečen je samo lakše povrijeđeni 22-godišnjak.

Policija istražuje sumnju na krivična djela prijetnje i nasilničkog ponašanja. Zvanično radno vrijeme lokala je do 22 sata, a jednom mjesečno smije raditi do 2 sata ujutro.

Tržišni inspektori sproveli su nekoliko kontrola od 2022. godine, a samo su jednom utvrdili prekršaj i izdali upozorenje.

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Kako gradonačelnik tvrdi, nakon incidenta napravljeni su i konkretni koraci, kako bi se ovaj problem riješio.

"Nakon ovog posljednjeg događaja analizirali smo situaciju. U Opštini smo odlučili da ćemo ozbiljno razmotriti izdavanje dozvola za rad u noćnim satima. Možda do jedanaest ili dvanaest, ali vjerovatno ne duže", rekao je.

Vlasnik, koji nije htio pred kamere, rekao je da se trude spriječiti probleme, ali nije pojasnio na koji način.

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Tagovi :

Masovna tuča

Slovenija

Tuča

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