Ukrajinska vojska namjerno je gađala zgrade u kojima su smještene izborne komisije tokom izbora za Državnu dumu u Rusiji, izjavila je predsjednik ruske Centralne evropske komisije /CIK/ Ela Pamfilova.

Ona je rekla da je u napadima u 11 oblasti oštećeno 75 zgrada.

"To nisu nasumični fragmenti koji padaju ili tako nešto. To su ciljani napadi", naglasila je Pamfilova.

Izbori u Državnoj dumi održani su od 18. do 20. septembra, a Jedinstvena Rusija dobila je ubjedljivo najviše glasova, prenosi Srna.