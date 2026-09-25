Autor:ATV redakcija
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Ukrajinska vojska namjerno je gađala zgrade u kojima su smještene izborne komisije tokom izbora za Državnu dumu u Rusiji, izjavila je predsjednik ruske Centralne evropske komisije /CIK/ Ela Pamfilova.
Ona je rekla da je u napadima u 11 oblasti oštećeno 75 zgrada.
"To nisu nasumični fragmenti koji padaju ili tako nešto. To su ciljani napadi", naglasila je Pamfilova.
Izbori u Državnoj dumi održani su od 18. do 20. septembra, a Jedinstvena Rusija dobila je ubjedljivo najviše glasova, prenosi Srna.
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