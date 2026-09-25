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MO BiH: Formiran tim koji provodi provjere u vezi sa nestankom goriva

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25.09.2026 12:19

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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.
Foto: Google Maps

Formiran je tim koji provodi provjere u vezi sa informacijom da je iz skladišta OS BIH “Stojkovići” u Novom Travniku nestala Velika količina goriva, potvrđeno je za ATV iz Ministarstva odbrane BiH.

“Povodom medijskih navoda o nestanku goriva iz skladišta OS BiH „Stojkovići“ u Novom Travniku, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ovom slučaju pristupa krajnje ozbiljno. Odmah po prijemu prvih informacija od nadležne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, preduzete su aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih za ovaj događaj”, naveli su iz Ministarstva odbrane BiH.

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Tim provodi provjere, a postupak utvrđivanja činjenica je u toku kažu u Ministarstvu.

“Ministarstvo odbrane BiH neće prejudicirati bilo čiju odgovornost prije okončanja postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja. Ukoliko se utvrde odgovornost ili propusti, biće preduzete odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i važećim propisima”, naveli su.

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Radi zaštite postupka, kažu, Ministarstvo odbrane BiH u ovoj fazi neće iznositi informacije čije bi objavljivanje moglo ugroziti ili otežati utvrđivanje činjenica. Javnost će, u skladu sa zakonom i u mjeri u kojoj to bude moguće, biti blagovremeno informisana o rezultatima postupka.

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Tagovi :

OS BiH

Krađa nafte iz kasarne

gorivo

Ministarstvo odbrane BiH

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