MO BiH: Formiran tim koji provodi provjere u vezi sa nestankom goriva

Autor:Aleksandra Tolj Ružić
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Formiran je tim koji provodi provjere u vezi sa informacijom da je iz skladišta OS BIH “Stojkovići” u Novom Travniku nestala Velika količina goriva, potvrđeno je za ATV iz Ministarstva odbrane BiH.
“Povodom medijskih navoda o nestanku goriva iz skladišta OS BiH „Stojkovići“ u Novom Travniku, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ovom slučaju pristupa krajnje ozbiljno. Odmah po prijemu prvih informacija od nadležne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, preduzete su aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih za ovaj događaj”, naveli su iz Ministarstva odbrane BiH.
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Tim provodi provjere, a postupak utvrđivanja činjenica je u toku kažu u Ministarstvu.
“Ministarstvo odbrane BiH neće prejudicirati bilo čiju odgovornost prije okončanja postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja. Ukoliko se utvrde odgovornost ili propusti, biće preduzete odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i važećim propisima”, naveli su.
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Radi zaštite postupka, kažu, Ministarstvo odbrane BiH u ovoj fazi neće iznositi informacije čije bi objavljivanje moglo ugroziti ili otežati utvrđivanje činjenica. Javnost će, u skladu sa zakonom i u mjeri u kojoj to bude moguće, biti blagovremeno informisana o rezultatima postupka.
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