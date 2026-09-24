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Sumnja na krađu 150 tona nafte iz skladišta OS BiH, obaviješteno Tužilaštvo

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24.09.2026 22:02

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Канистери за гориво
Foto: Markus Winkler / Pexels

O nestanku goriva u skladištu "Stojkovići" u mjestu Novi Travnik obaviješteno je Tužilaštvo BiH, potvrđeno je za ATV, od relevantnih izvora u Ministarstvu odbrane.

"Iz skladišta "Stojkovići" Novi Travnik nestalo je gorivo. Obavješteno je Tužilaštvo BiH", naveo je izvor ATV.

Podsjećamo, kako je ATV prvi pisao, saznajući iz drugih izvora, moglo bi se raditi i o količini do 150 tona.

Канистер за гориво

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ATV ekskluzivno saznaje: Sumnja se da je ukradeno 150 tona nafte iz kasarne u BiH

Pitali smo ministra odbrane u Savjetu Minista Zukana Heleza. Pitanje je vidio, ali odgovor, za sada, nismo dobili.

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Tagovi :

krađa goriva

Nafta

gorivo

Krađa nafte iz kasarne

Novi Travnik

oružane snage

Komentari (2)

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