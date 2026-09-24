"Ustavni Sud bih ruši Ustav i radi po vlastitim pravilima"

Strane sudije davno je trebalo da napuste Ustavni sud BiH, Dejtonskim mirovnim sporazumom propisano je da će oni u ovoj instituciji biti samo jedan mandat, tačnije pet godina.

Tu su i dalje, učestvuju u donošenju bitnih odluka i društvenu, političku, a često i ličnu sudbinu građana BiH.

U Republici Srpskoj ne mijenjaju stav – dok stranci ne odu iz ovog Suda, nećemo imenovati sudije iz Republike Srpske.

"Imenovaćemo sudije kada se nađe način da te sudije ne budu ukras i da ne daju alibi onima koji nasilno mijenjaju odluku legitimnih organa", istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Sporan je i mandat dvoje sudija iz Federacije BiH. Predsjedniku Ustavnog suda, Mirsadu Ćemanu mandat je istekao u decembru prošle godine, a Valeriji Galić ističe u oktobru. Iako je radna grupa imenovanje sudija koji će ih zamijeniti formirana u februaru, posao tek započet.

Kandidati su Dženeta Omerdić, savjetnica Denisa Bećirovića i Katica Arnautović. Iz Naše stranke nisu za Arnautovićevu, jer je bila član Komisije za izbor i imenovanja.

"Po nama, to predstavlja sukob interesa i procjenjujemo da to nije u redu. Ja sam i na Komisiji glasao protiv toga. Ako bi to ikada došlo na dnevni red Parlamenta, mi ćemo biti protiv", rekao je član Komisije za izbor i imenovanja PD PS FBiH Dragan Mioković.

Jasno da imenovanja neće biti u ovoj godini, tako da će u Ustavnom sudu biti dvoje penzionera, tri stranca i troje stranih sudija.

"Ustav BiH propisuje da Ustavni sud ima devet sudija, a ne da ima sedam sudija. Iako je je propisano i da sudije idu u penziju sa 70 godina, Ustavni sud je prekršio i sam Ustav i vlastita pravila bez kojih se odluke ne mogu donositi bez sudija iz jednog naroda iz jednog entiteta", pojasnio je asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Marko Romić.

"Ja mislim da je sporan cijeli Ustavni sud. On je u krnjem sastavu i kao takav nije zamišljen da bude u ustavno-pravnom sistemu BiH. On je zamišljen da prezentuje oba entiteta, on u ovom trenutku ne prezentuje oba entiteta, tamo nema sudija iz Republike Srpske, tako da u ovom sastavu Ustavni sud nije ono to bi trebalo da bude po Dejtonu", izjavio je bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.

Ustavni sud BiH usvojio je vlastita pravila, koja su vrlo često u suprostnosti sa Ustavom BiH. Tako je ovaj Sud koji bi trebalo da štiti ustav BiH, postao njegov rušilac i institucija čije odluke se vrlo često dovode u pitanje, naročito u Republici Srpskoj.