Helez nezakonito otjerao srpske kadete iz OS BiH: Stigle reakcije iz Srpske

Sa olovkom i papirom slikao se ministar odbrane BiH Zukan Helez. Sve to da bi na društvenim mrežama objavio da je prekinuo ugovore sa dvojicom pripadnika OS BiH zbog veličanja generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

"Želim biti potpuno jasan, dok sam ja ministar odbrane BiH, u OS BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca", tvrdi Helez.

Ne radi se ni o kakvom otkazu, već o prekidu obuke za dva kadeta, poručuje Helezov zamjenik Aleksandar Goganović. No, i u tom slučaju, dodaje, prekršen je niz pravilnika u OS.

"Ja bih napomenuo i prisjetio se kada je kadet OS BiH napravio veliki diplomatski skandal i odbio da se, kako je rekao, iz vjerskih razloga, rukuje sa austrijskom ministarkom odbrane. Austrija je oštro reagovala, a kolega Helez je sa tim kadetom u tajnosti potpisao ugovor", kazao je zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.

Goganović dodaje da će se u narednom periodu sastati sa dvojicom kadeta, te da je uvjeren da će biti vraćeni u sistem odbrane ukoliko krenu u proces tužbe.

"Jutros sam dobio nezvaničnu informaciju da je jedna državna službenica prije godinu dana, zato što joj je ministar odbrane na nezakonit način pokušao spriječiti da radi u Ministarstvu, evo ovih dana donesena je presuda i ona će biti vraćena da radi u Ministarstvu odbrane, a takođe je riječ o državnoj službenici iz reda srpskog naroda", dodao je Goganović.

Nedopustiv je progon Srba u OS BiH, poručio je premijer Republike Srpske.

"Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo postupanje predstavljati kao borbu za pravdu", naglasio je Goganović.

Ranije je Helez saopštio da je podnio krivične prijave protiv 37 pripadnika OS BiH. Njih deset je kvalifikovano kao krivične i proslijeđeno Tužilaštvu BiH. Nakon ovog poteza, grupa oficira poslala je otvoreno pismo u kojem, između ostalog, navode.

"Oružane snage BiH došle su do svog vrhunca nacionalne podijeljenosti, zbog čega im prijeti kolaps, a moguće i potpuni međunacionalni raspad, a sve zbog jednog čovjeka koji urušava ovaj jedan od osnovnih segmenata mira u BiH", navvedeno je u pismu.

Komentarišući vijesti koje svakodnevno stižu iz Ministarstva odbrane BiH, stručnjak za bezbjednost kaže da je bilo potrebno da neko progovori o stanju u OS BiH.

"Shvatili su da je više nemoguće, da jednostavno stanje međunacionalnih odnosa i u samom ministarstvu, a posebno u Oružanim snagama, i da se stvara klima nepodnošljivog postojanja", kazao je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

Sam Helez poznat je po zapaljivoj, često neumjerenoj, retorici. Ranije je za ATV rekao da ne gleda ko je ko, te da je u sjajnim odnosima sa Srbima oficirima. Oficiri su, s druge strane, pozvali međunarodne partnere da odgovore da li je u ovom mandatu došlo do narušavanja jednakog tretmana i međunacionalne kohezije u sistemu odbrane.