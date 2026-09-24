Večeras će se lijepo spavati, tvrde meteorolozi

Nakon perioda suvog vremena, kiša će večeras zahvatiti dijelove Bosne i Hercegovine, a prema prognozi BH Meteo, padavine će se relativno brzo premjestiti preko naših krajeva.

Iako količine kiše neće biti velike i ne očekuje se značajnije okončanje sušnog perioda, svaka kap posebno je važna za područje Čvrsnice, koje se suočava s požarima, navode meteorolozi.

"Večeras će se lijepo spavati uz zvuk kiše, koju svi s radošću iščekujemo. Količine nisu ogromne i neko bitnije okončanje suše nije izgledno, ali svaka kap zlata vrijedi, pogotovo za sektor Čvrsnice koja se suočava s požarima", naveli su iz BH Meteo.

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Padavine će već sutra postepeno prestajati, ali će uslijediti osjetno svježije vrijeme, uz buru i sjeverac.

"Za one koji su planirali vikend, 26. i 27. septembra, provesti u prirodi i na otvorenom, vremenske prilike trebale bi biti povoljne. Očekuje se većinom sunčano vrijeme uz prohladna i svježa jutra. Po kotlinama uz lokalno duže zadržavanje magle. Danju prijatno toplo", navode meteorolozi.