Valja li u crkvu ići nepokrivene glave: Običaj nalaže ili duša ište?

Gore li vam obrazi kada zakoračite u hram, a niste sigurni da li ste se obukli po nepisanim pravilima koja vladaju među vjernicima?

Dok polako pakujete brojanice i molitvenike pred nedeljnu službu, jedno pitanje vam sigurno bar jednom proletjelo kroz glavu.

Da li je marama u crkvi stvar koja se podrazumijeva ili možete slobodno ući bez nje, a da vas niko popreko ne pogleda? Upravo ova dilema muči mnoge vjernike, naročito one koji tek kročljaju na put crkvenog života i žele da ispoštuju svaki običaj.

Da bismo vam otklonili svaku sumnju, najbolje je da čujemo šta o tome misli iguman Petar Dragojlović iz manastira Pinosava, koji je nedavno riješio ovu dilemu za brojne vjernice.

Šta nam kaže otac Petar iz Pinosave

Jedna vjernica rešila je da presječe nedoumicu, pa je direktno pitala sveštenika šta joj je činiti.

"Došla je jedna vjernica i pitala: "Oče, kako da idemo u hram? Da li da nosim maramu ili ne?" Sveštenik je na to upita: "Sestro, u vašem hramu u Beogradu, da li druge žene nose marame?" Kaže ona: "Ne". Na to joj je sveštenik odgovorio: "Nemoj ni ti". To bi možda bio najkraći odgovor", prepričava iguman Petar ovaj zanimljiv susret.

Doduše, priča ni izbliza nije toliko jednostavna kao što na prvi pogled djeluje, jer se u teološkim krugovima uvijek potegnu dublje teme.

Kako tumačimo riječi apostola Pavla

Kada se povede riječ o pokrivanju glave, obično se svi pozivaju na reči apostola Pavla, koji je govorio o tome da žena treba da nosi maramu kao simbol vlasti nad sopstvenom glavom.

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Međutim, otac Petar objašnjava da te drevne riječi nose mnogo dublju simboliku nego što mi mislimo.

"Vezano za to što apostol Pavle kaže, stavite maramu... Žena treba da ima simbol vlasti nad svojom glavom. Zašto? Zato što odmah upadaš u oči i ti ćeš imati samo borbu u odnosu na druge sestre."

Suština nikako nije u tome da se pretvorite u pokretnu formu i da nosite uniformu samo da biste zadovoljili spoljašnje forme, već da se lepo i prirodno uklopite u hramsku zajednicu bez privlačenja nepotrebne pažnje.

Gdje ste, tu se i prilagodite

Kao glavno pravilo u hramu, naš sagovornik ističe neophodnost duha razlučivanja i prilagođavanja mjestu u kojem se u datom trenutku nalazite, odbacujući strogi i suvoparni formalizam.

Ako odete u neki, pogotovo ruski hram sada, gdje žive Rusi, tamo sve žene nose marame. U manastirima, gdje sve žene nose marame, nemoj ni ti jedina da štrčiš. Znači, uvijek onako kakvi su običaji tog hrama - savjetuje iguman manastira Pinosava.

Ovakav pristup vam pomaže da sačuvate mir i ne pravite nepotrebne podele među braćom i sestrama u vjeri.

Nemoj da štrčiš, jer čim štrčiš, automatski navlačiš borbu na sebe, duhovnu, i dosta često tako pokazujemo svoju skrivenu gordost - jasan je iguman.

Šta vam je zapravo činiti

Najvažnija pouka koja nam stiže iz ove svetinje jeste poziv na duboku smernost, istinski unutarnji mir i neizmjernu ljubav prema bližnjima.

Umjesto da se oko običaja i parčeta tkanine stvaraju bespotrebne svađe i da spoljašnji detalji postanu pokazatelj neke lažne revnosti, naš hrišćanski život bi morao da odiše slogom, toplim razumevanjem i potpunim odsustvom svake oholosti.

Suština hrišćanskog života je u ljubavi i smirenju srca, a ne u pukom spoljašnjem isticanju - zaključio je iguman Petar Dragojlović, prenose Mame.rs.