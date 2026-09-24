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Već sutra stiže: Građane dijelova BiH će razočarati nova prognoza

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24.09.2026 16:53

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Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Foto: ATV/Branko Jović

U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, došlo je do povećanja oblačnosti.

Temperature u 14.00 sati: Bjelašnica 5 stepeni, Ivan-sedlo i Sokolac 17, Sarajevo 20, Bugojno, Jajce, Livno i Srebrenica 2, Tuzla 22, Drvar, Prijedor, Zenica i Zvornik 23, Bihać, Bijeljina i Trebinje 24, Banjaluka i Sanski Most 25 i Mostar 26 stepeni.

Na vrhovima planina snijeg

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg.

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Tokom dana, postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U subotu u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

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U nedjelju pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

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