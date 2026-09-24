Primopredaja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Bijeljini

Dosadašnji predsjednik Okružnog suda u Bijeljini, sudija Zoran Džida, danas je zvanično predao dužnost novoimenovanom vršiocu dužnosti predsjednika Okružnog suda u Bijeljini, sudiji Dragoslavu Erdeliću.

Primopredaja dužnosti protekla je u konstruktivnoj i profesionalnoj atmosferi, uz obostrano uvažavanje i zahvalnost za dosadašnju saradnju.

Dosadašnji predsjednik Zoran Džida ostavio je značajan doprinos u radu i funkcionisanju Okružnog suda, a svoje iskustvo, profesionalnost i posvećenost dužnosti u prethodnom periodu stavio je u službu unapređenja rada institucije i povjerenja u pravosuđe.

Novoimenovani vršilac dužnosti predsjednika Dragoslav Erdelić preuzeo je dužnost sa jasnom opredijeljenošću da nastavi odgovoran, profesionalan i efikasan rad Suda, uz očuvanje dostignutih standarda i dalje unapređenje rada institucije.

Tom prilikom istaknuta je važnost kontinuiteta u radu, profesionalnog odnosa prema zaposlenima i strankama, kao i zajedničkog djelovanja svih zaposlenih na ostvarivanju ciljeva i zadataka Suda.

Zahvaljujemo Zoranu Džidi na dosadašnjem angažmanu i doprinosu u radu ovog suda, a Dragoslavu Erdeliću želimo mnogo uspjeha, odgovornosti i profesionalne energije na novoj dužnosti.

Primopredaja dužnosti predstavlja nastavak institucionalnog kontinuiteta i potvrdu opredijeljenosti Okružnog suda u Bijeljini za zakonit, profesionalan i odgovoran rad.