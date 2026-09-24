U saobraćaj pušteno 1.700 metara rekonstruisanog Starog prijedorskog puta

U banjalučkom naselju Dragočaj u saobraćaj je pušteno 1.700 metara rekonstruisanog Starog prijedorskog puta.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković rekao je da je ovaj put važan, jer služi kao obilaznica i uključuje se na obližnji magistralni put.

"Sada je urađen prema odgovarajućim standardima i kapacitetima, na njemu je ubrzan protok saobraćaja, a izgradnjom pješačke staze sa jedne strane podignuta je i bezbjednost", rekao je Janković novinarima nakon obilaska gradilišta Starog prijedorskog puta.

On je dodao da je radove uspješno izvela firma "Kozaraputevi", te da je vrijednost projekta oko 1,5 miliona KM.

Šef gradilišta Mirko Kaurin rekao je da je sanirani kolovoz sada širok 5,2 metara, dodajući da je asfaltni sloj urađen kvalitetno i sa fokusom na bezbjednost.

Zamjenik predsjednika mjesne zajednice Dragočaj Danijel Dojčinović rekao je da su mještani zahvalni Vladi Srpske i firmi "Putevi", zahvaljujući kojim je put rekonstruisan.

"Zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku i gospodinu Jankoviću ovaj problem građana je na vrijeme prepoznat i riješen. Završetak sanacije ove ulice jako je bitan za stanovništvo i njegovu bezbjednost, te će rasteretiti i ubrzati lokalni saobraćaj", rekao je Dojčinović.

On je dodao da su na rekonstrukciju puta čekali dugo ne dobijajući odgovore iz Gradske uprave Banjaluka.

Stari prijedorski put uključuje se na magistralni put Ivanjska–Šargovac.