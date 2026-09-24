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Tramp otkrio šta će biti glavna tema sastanka sa Si Đinpingom

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24.09.2026 13:47

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Трамп открио шта ће бити главна тема састанка са Си Ђинпингом
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će regulisanje vještačke inteligencije biti jedna od glavnih tema na sastanku sa predsjednikom Kine Si Đinpingom u Vašingtonu.

"Veliki dan sa predsjednikom Kine Sijem. Super inteligencija će biti važna tema diskusije, ali želim da ostavim to tačno gdje jeste. To je i stav Kine", napisao je Tramp na "Trut sošl".

Američki predsjednik i prva dama SAD Melanija Tramp dočekali su jutros kineskog predsjednika i njegovu suprugu Peng Lijuen u vojnoj bazi "Endruz".

Si boravi u državnoj posjeti SAD na poziv Trampa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta.

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Donald Tramp

Si Đinping

Vještačka inteligencija

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