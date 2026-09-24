Tramp otkrio šta će biti glavna tema sastanka sa Si Đinpingom

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će regulisanje vještačke inteligencije biti jedna od glavnih tema na sastanku sa predsjednikom Kine Si Đinpingom u Vašingtonu.

"Veliki dan sa predsjednikom Kine Sijem. Super inteligencija će biti važna tema diskusije, ali želim da ostavim to tačno gdje jeste. To je i stav Kine", napisao je Tramp na "Trut sošl".

Američki predsjednik i prva dama SAD Melanija Tramp dočekali su jutros kineskog predsjednika i njegovu suprugu Peng Lijuen u vojnoj bazi "Endruz".

Si boravi u državnoj posjeti SAD na poziv Trampa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta.