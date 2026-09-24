Kim Džon Un pozvan da posjeti Rusiju

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Foto: Tanjug/KoreanCentralNewsAgency/KoreaNewsServicevAP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvan je u posjetu Rusiji, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko novinskoj agenciji TASS.

Rudenko je dodao da će Rusija "uvijek rado dočekati lidera Demokratske Narodne Republike Koreje". Detalji posjete još nisu utvrđeni i biće dogovoreni diplomatskim kanalima, prenosi Srna

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