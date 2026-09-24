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Kim Džon Un pozvan da posjeti Rusiju

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24.09.2026 13:24

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На фотографији коју је објавила сјевернокорејска влада, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун присуствује паради са својом кћерком у Пјонгјангу, Сјеверна Кореја, 25. фебруара 2026. године, након што је Сјеверна Кореја завршила конгрес Радничке партије. Независним новинарима није био дозвољен приступ догађају приказаном на фотографији коју је дистрибуирала сјевернокорејска влада. Садржај фотографије, онако како га је објавио извор, није могуће независно провјерити. Водени жиг на фотографији на корејском језику, који је објавио извор, гласи „KCNA“, што је скраћеница за Корејску централну новинску агенцију.
Foto: Tanjug/KoreanCentralNewsAgency/KoreaNewsServicevAP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvan je u posjetu Rusiji, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko novinskoj agenciji TASS.

Rudenko je dodao da će Rusija "uvijek rado dočekati lidera Demokratske Narodne Republike Koreje".

Detalji posjete još nisu utvrđeni i biće dogovoreni diplomatskim kanalima, prenosi Srna

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Kim Džong Un

posjeta

Sjeverna Koreja

Rusija

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