SAD i Kina produžile primirje u trgovinskom ratu

Sjedinjene Države i Kina dogovorile su se da produže sporazum iz Busana, koji se odnosi na primirje u trgovinskom ratu, rekao je američki ministar finansija Skot Besent nakon sastanka sa potpredsjednikom kineske Vlade He Lifengom.

Besent je rekao za "Foks njuz" da će produženje sporazuma važiti do 10. januara 2027. godine, dok je prema prvobitnom dogovoru trebalo da istekne 10. novembra.

"Dogovorili smo da se sporazum produži do 10. januara kako bismo imali više vremena da sagledamo šta možemo da uradimo na ekonomskom frontu", rekao je Besent.

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Sporazum iz Busana dogovorili su predsjednici SAD Donald Tramp i Kine Si Đinping u oktobru prošle godine, prenosi Srna