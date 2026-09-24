"Ice" u Čikagu greškom priveo Amerikanca

Agenti američke Službe za imigraciju i carinu "Ice" u nedjelju ujutro u predgrađu Čikaga greškom su priveli i povrijedili američkog državljanina.

Prema informacijama lokalnih vlasti, muškarac je pronađen na tlu s više povreda.

Policija u Evanstonu, u saveznoj državi Ilinois, izašla je na teren oko 9.49 časova nakon dojave o svađi dvojice muškaraca, stoji u saopštenju policijske uprave, piše SiEnEn.

Nekoliko prolaznika pomagalo je povrijeđenom muškarcu, a pozvana je i hitna pomoć jer se žalio na povrede glave, vrata i zuba. Svjedoci su policajcima rekli da vjeruju kako su agenti "Ice" pokušali privesti muškarca, kojeg policija identifikuje samo kao stanovnika Evanstona.

Na snimku koji je mobilnim telefonom snimio jedan od svjedoka čuje se kako muškarac viče: „Ja sam je*eni državljanin SAD“.

Verzija događaja saveznih agenata

Policajac iz Evanstona tokom intervencije naišao je na dva terenska vozila i razgovarao s osobom u jednom od njih. Ta osoba predstavila se kao savezni agent i rekla da provode „istragu o bjeguncu“, navela je policija.

Agent je bio u civilu, ali je nosio prsluk s natpisom „Police“ i oznakama savezne službe.

Agent je policajcu objasnio da su pokušali identifikovati osobu koja je ličila na nekoga koga traže. Rekao je da je muškarac odbio pokazati dokumente i „pružio otpor pri privođenju“.

Agenti su ga pustili nakon što su utvrdili da to nije osoba koju traže te shvatili da je riječ o američkom državljaninu.

Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti (DKSS) izjavilo je za SiEnEn da su agenti "ICE" tokom ciljane operacije naišli na osobu koja je odgovarala opisu njihove mete i da su se „odmah identifikovali kao policija“.

„Pojedinac je dobio zakonite naredbe, ali nije sarađivao i odbio se identifikovati“, rekao je portparol DKSS-a za CNN.

„Agenti "ICE" postupili su prema obuci i kasnije napustili mjesto događaja bez daljih incidenata, čim se muškarac konačno identifikovao.“

Istraga i snimci sukoba

Policija u Evanstonu saopštila je da istražuje incident, pregleda snimke s policijskih kamera i ispituje svjedoke.

Ured državnog tužioca okruga Kuk u izjavi za SiEnEn naveo je da im slučaj još nije predat.

„Državno tužilaštvo može podići optužnicu tek nakon što policija završi istragu. Tada ćemo detaljno pregledati sve prikupljene dokaze kako bismo donijeli odluku o optužnici na osnovu činjenica i zakona“, stoji u saopštenju.

Nadzorni snimak do kojeg je došao SiEnEn prikazuje dvojicu agenata i muškarca u naguravanju, nakon čega su ga srušili na tlo.

Ubrzo su se na obližnjem parkiralištu zaustavila najmanje tri vozača koja su izašla iz vozila i pridružila se ostalim prolaznicima, od kojih su neki snimali događaj.

Snimak s mobilnog telefona koji je zabilježio svjedok počinje usred sukoba i prikazuje muškarca kojeg drže na tlu. Vide se dvojica agenata iza crnog terenca, a čini se da jedan od njih pritiska muškarca.

Agenti, od kojih je jedan bio maskiran i s kapuljačom, puštaju ga i odmiču se nakon što je povikao da je američki državljanin.

Muškarac im govori da ga ne diraju dok se oni udaljavaju, vraćaju u svoja vozila i odlaze. On ostaje ležati licem prema dolje na cesti, a nekoliko ljudi mu prilazi kako bi mu pomoglo, prenosi Indeks