Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva spremna za pregovore o Ukrajini kako bi se postigao održivi mir, ali da neće pauzirati svoju specijalnu vojnu operaciju da bi započela pregovore sa Ukrajinom u bilo kom formatu.

Lavrov je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini rekao da je Ukrajina mogla da ostane u granicama iz 1991. godine, da se Evropljani nisu upustili u prevaru, prenosi TASS.

- Rusija, a to je više puta potvrdio i (ruski) predsjednik Vladimir Putin, spremna je za pregovore kako bi se postigao upravo ovakav održivi, pravedni mir. Kao što je (američki predsjednik) Donald Tramp rekao u avgustu 2025. godine, nakon sastanka u Enkoridžu, svi se slažu da ono što treba da postignemo nije neka vrsta sporazuma o prekidu vatre, već dugoročni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine koji će pouzdano okončati rat - kazao je Lavrov.

Lavrov je kazao da Rusija neće pauzirati svoju specijalnu vojnu operaciju kako bi omogućila pregovore sa Ukrajinom u bilo kom formatu.

- Poučeni gorkim iskustvom, nećemo pauzirati specijalnu vojnu operaciju dok traju pregovori u bilo kom formatu. Iako Evropa upravo to želi, sve sa istim jednostavnim ciljem da dobije predah i obnovi iscrpljene vojne arsenale kijevskog režima, koji je, iz očaja, odavno prešao na otvoreno terorističke metode - kazao je Lavrov.

On je kazao da je Ukrajina mogla da ostane u granicama iz 1991. godine da Evropljani nisu varali, zato što nisu bili u stanju da potisnu svoj "večni instinkt za laganjem" i pokušaju da ostvare svoje ciljeve kriminalnim sredstvima.

- Da Evropljani nisu varali i da su primorali opoziciju da sprovede sporazum potpisan u februaru 2014. godine pod garancijom Berlina, Pariza i Varšave, to bi sačuvalo teritorijalni integritet Ukrajine u okviru tih istih granica iz 1991. o kojima sanjaju (Volodimir) Zelenski i njegovi zapadni gospodari. Ali Evropljani nisu bili u stanju da potisnu svoj "vječni instinkt za laganjem" i pokušaju da ostvare svoje ciljeve kriminalnim sredstvima - istakao je Lavrov.

Istakao je da je jedan od uslova za dugoročno rješavanje ukrajinske krize sloboda upotrebe ruskog jezika ne samo na teritorijama koje su pod kontrolom Rusije, već širom Ukrajine.

- Jedan od ciljeva specijalne vojne operacije, pored bezuslovnog osiguranja bezbjednosnih interesa Rusije, jeste potpuno poštovanje prava Rusa i ruskog govornog stanovništva ne samo na Krimu, u Donbasu i Novorusiji, već i širom Ukrajine, gdje su, uz odobrenje zapada, i dalje na snazi zakoni koji potpuno zabranjuju ruski jezik u svim sferama - u obrazovanju, u medijima, u kulturi i u svakodnevnom životu - rekao je Lavrov.

Lavrov je naveo da su ovi zakoni u Ukrajini "počeli da se usvajaju mnogo prije specijalne vojne operacije, od 2017. godine".

Ministar spoljnih poslova Rusije je kazao da, prema Deklaraciji UN o principima međunarodnog prava, kijevski režim ne može da predstavlja stanovnike Krima, Donbasa i Novorusije.