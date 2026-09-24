Si Đinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu: Kina i SAD treba da budu partneri, ne rivali

Američki predsjednik Donald Tramp dočekao je kineskog predsjednika Si Đinpinga u Bazi Endruz u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posjete, Si je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali.

U okviru delegacije koja je dočekala Sija, bila je i prva dama SAD Melanija Tramp, dok je sa kineskim predsjednikom, pored ostalih, doputovala i njegova supruga Peng Lijuen.

Si je doputovao u trodnevnu državnu posjetu, tokom koje će posjetiti i Bijelu kuću, gdje će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

„Kina i SAD bi trebalo da budu partneri prije nego rivali“, poručio je Si po dolasku u Vašington, prenosi Sinhua.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je ranije ove nedjelje da će Si i Tramp tokom posjete razmijeniti mišljenja o pitanjima koja se odnose na odnose Kine i SAD, kao i o svjetskom miru i razvoju.

Guo je naveo da diplomatija na nivou šefova država ima važnu ulogu u strateškom usmjeravanju kinesko-američkih odnosa.

„Kina je spremna da radi sa američkom stranom na obogaćivanju sadržaja konstruktivnih odnosa strateške stabilnosti, unapređenju dijaloga i saradnje, odgovarajućem upravljanju razlikama i kontinuiranom doprinosu dobrobiti oba naroda, kao i miru, stabilnosti i prosperitetu u svijetu“, rekao je Guo.