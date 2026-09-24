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Teheran ne popušta, Vašington poručuje: Za dogovor će biti potrebno vrijeme

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24.09.2026 06:52

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom UN da je Teheran spreman za dijalog i diplomatiju, ali ne i za „jezik sile“.

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da će za dogovor sa Iranom biti potrebno vrijeme i da su Vašingtonu na raspolaganju i vojne opcije. U Ormuskom moreuzu jedna osoba je poginula u napadu na trgovački brod.

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini UN i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama.

„Atomska bomba i drugo oružje za masovno uništenje u ovom regionu nalaze se u rukama izraelskog režima, a ipak se inspekcije zahtijevaju od Irana“, rekao je Pezeškijan.

Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da SAD koriste Ormuski moreuz „kako bi nametnule svoju agresiju“.

„Nikada nećemo pognuti glavu niti pasti na koljena. Gospodin Tramp i oni koji pokušavaju da nas zastraše moraju da shvate da je Iran spreman za dijalog, diplomatiju i pregovore, ali bez prihvatanja jezika sile“, poručio je Pezeškijan.

S druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će postizanje dogovora sa Iranom zahtijevati naporan rad tokom određenog vremenskog perioda.

Rubio je novinarima u Njujorku rekao da predsjednik SAD „ima na raspolaganju više opcija, uključujući i vojne“.

Jedan član posade je poginuo, a 27 osoba je evakuisano sa trgovačkog broda koji je pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu kod Omana.

Nekoliko zemalja obustavilo je letove iranskih avio-kompanija ka svojim aerodromima nakon što su na snagu stupile nove američke sankcije usmjerene na iranski vazduhoplovni sektor.

Iranske avio-kompanije, pak, nastavljaju da obavljaju dio međunarodnih letova prema planiranom redu letenja uprkos novim američkim sankcijama, prenosi RTS

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Tagovi :

Amerika

Iran

Vašington

Teheran

Masud Pezeškijan

Marko Rubio

Generalna skupština UN

Ormuski moreuz

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