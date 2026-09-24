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Minić: Nedopustiv progon Srba iz Oružanih snaga BiH

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24.09.2026 14:30

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Nedopustiv je progon Srba iz Oružanih snaga BiH, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo postupanje predstavljati kao borbu za pravdu", naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Progon Srba

otpuštanje radnika

OS BiH

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