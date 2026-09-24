Minić: Nedopustiv progon Srba iz Oružanih snaga BiH

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Foto: ATV

Nedopustiv je progon Srba iz Oružanih snaga BiH, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo postupanje predstavljati kao borbu za pravdu", naveo je Minić na Iksu. Nedopustiv je progon Srba iz Oružanih snaga BiH. Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo postupanje predstavljati kao borbu za pravdu. — Savo Minić (@minic_savo) September 24, 2026

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