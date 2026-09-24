Helez potpisao raskid ugovora za dvojicu pripadnika OS BiH zbog Ratka Mladića

Ministar odbrane BiH u Savjetu ministara Zukan Helez je saopštio da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH zbog "veličanja" Ratka Mladića.

"Želim biti potpuno jasan: dok sam ja ministar odbrane BiH, u OS BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca. Ostali prijavljeni slučajevi proslijeđeni su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Njihov status u Oružanim snagama BiH biće riješen nakon odluka nadležnih pravosudnih institucija, u skladu sa zakonom", naveo je on.

Napomenimo da je Helez ranije objavio da je podnio prijave protiv 37 pripadnika OS BiH zbog objava o Ratku Mladiću i od toga je 10 prijava bilo proslijeđeno Tužilaštvu BiH jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela.

Među njima su bila i dva pripadnika OS BiH koja su nedavno primljena u službu.