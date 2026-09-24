Logo

Spremite kišobrane: Sutra pljuskovi i grmljavina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 14:45

Komentari:

0
киша невријеме падавине обилне
Foto: Pexel/ Anton Kudryashov

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na jugu se očekuje jaka bura.

Na jugu i istoku će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu biće pretežno suvo uz postepeno razvedravanje.

Do podneva na jugu padavine prestaju i biće sve sunčanije uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana povremeno i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

Kiša

Pljuskovi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Примопредаја дужности предсједника Окружног суда у Бијељини

Društvo

Primopredaja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Bijeljini

2 h

0
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва

Društvo

Bubić: U Srpskoj više od 12.000 preduzetnica

3 h

0
У саобраћај пуштено 1.700 метара реконструисаног Старог приједорског пута

Društvo

U saobraćaj pušteno 1.700 metara rekonstruisanog Starog prijedorskog puta

3 h

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Društvo

Nakon teškog perioda stižu nagrade: Tri znaka očekuju veliki preokret

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nove ”Skaj” poruke na suđenju Šakiću, odbrana ”našla rupu”

16

24

Stranci se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

16

21

Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

16

14

Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

16

13

Lažni ljekari zvali ljude, pa im pokupili velike pare i zlato

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima