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Efendić optužio Fortu da je nebo iznad BiH "prepustio kontroli Srbije"

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25.09.2026 10:51

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Ефендић оптужио Форту да је небо изнад БиХ "препустио контроли Србије"
Foto: Facebook

Semir Efendić, kandidat "Stranke za BiH" za člana Predsjedništva je optužio Edina Fortu, ministra komunikacija i saobraćaja u Savjetu ministara da je "ukidanjem primarnog radara na sarajevskom aerodromu kontrolu neba iznad BiH prepustio Srbiji".

"Ova vlast sada, Edin Forto, donio je odluku o ukidanju jedinog primarnog radara u BiH koji je bio na aerodromu u Sarajevu. Dakle, primarni radar kupi prve podatke, a putem sekundarnih radara se oni analiziraju i dostavljaju svim vazduhoplovnim agencijama koje lete iznad BiH. Ostali smo samo na sekundarnim radarima koji se nalaze na Jahorini, a primarni signal se prima iz Srbije i to se desilo u ovom mandatu. Pogledajte odnosa prema suverenitetu BiH", rekao je Efendić i dodao:

"Taj radar je FBiH unijela kao svoje vlasništvo u BHANSA-u. Direktor BHANSA-e je kadar Dragana Čovića, Primorac, podnosi zahtjev, BHDCA-u agenciji, koja je opet u Banjaluci i direktor BHDCA donosi odluku o ukidanju ovog primarnog radara. Ovo je jako važno za bezbjednost BiH. Danas nema ko upozoriti civilnu zaštitu da uključi sirene zaštite u slučaju bilo kakve vazdušne opasnosti za BiH jer nam je primarni radar u Srbiji. Mislite da će nam dati takve informacije?"

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Semir Efendić

Edin Forto

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